Гормональная терапия астмы у детей: родителям не нужно бояться

Ингаляционная гормональная терапия является одним из самых эффективных средств лечения бронхиальной астмы.1 Однако для многих родителей, чьим детям ставят такой диагноз, характерна боязнь применения гормональных препаратов – «стероидофобия».2



В преддверии сезона аллергии и обострения заболевания биофармацевтическая компания «АстраЗенека» инициировала встречу журналистов в рамках традиционного пресс-клуба «AZбука Фармации» с целью обсудить опасения родителей в отношении ингаляционных гормонов и развеять их страхи.



На мероприятии выступил Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, детский пульмонолог, хорошо известный как один из ведущих программы о здоровье на Первом канале. Кроме того, своей личной историей поделилась Дарья, мама семилетнего Эрика с диагнозом «бронхиальная астма».



Страх перед применением гормонов был рожден несколько десятилетий назад, когда при терапии астмы эти препараты использовались в виде таблеток или уколов. Сегодня опасения родителей распространяются и на гормоны в форме ингаляторов, что часто является причиной несоблюдения рекомендаций врача.



Участники пресс-клуба обсудили основные мифы о терапии гормональными препаратами, а Продеус А.П. поделился своим экспертным взглядом на каждый из них.



МИФ 1. «Все гормональные препараты одинаковые»

Раньше для лечения бронхиальной астмы использовали гормоны в таблетках и инъекциях. При их применении препарат, прежде чем попасть в легкие, попадает в кровь и разносится по всему организму. Подобная терапия способствовала нарушению гормонального баланса и развитию выраженных побочных эффектов. Ингаляционные гормоны напрямую достигают очага воспаления в легких и практически не распространяются по организму.3



МИФ 2. «При лечении бронхиальной астмы гормональные препараты лучше заменить на негормональные»

Во всем мире признано, что ингаляционные гормоны – самые эффективные средства для лечения бронхиальной астмы. Врачи назначают эти препараты, следуя существующим международным и российским рекомендациям, созданным на основе результатов исследований с участием десятков тысяч пациентов.1,4



МИФ 3: «Прием гормональных препаратов можно отменить в любой момент»

Бронхиальная астма – это хроническое воспаление, которое сложно вылечить, но его можно успешно контролировать. Родителям пациентов с бронхиальной астмой важно помнить, что нельзя отменять терапию или изменять дозировку препарата самостоятельно, ведь видимое улучшение состояния ребенка не означает, что болезнь под контролем.1,4



Продеус А.П., д.м.н., профессор, руководитель Университетской клиники детских болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный педиатр ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗ г.Москвы: «Я считаю, что достоинства ингаляционной гормональной терапии бронхиальной астмы очевидны, т.к. ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), попадая непосредственно в легкие пациента, обеспечивают эффективное лечение. Действие ИГКС непосредственно в легких увеличивает эффективность проводимой терапии бронхиальной астмы и сводит к минимуму развитие нежелательных побочных реакций по сравнению с системными стероидами. Очень важно помнить о соблюдении продолжительности курса ИГКС, который назначен врачом, что позволяет взять бронхиальную астму под контроль»1,3.



1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2017. Available from: http://www.ginasthma.org/

2. Речкина Е.А. Здоров’я України 2008; 16/1:60-62.

3. Суточникова О.А. РМЖ 1997; 17:5.

4. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Оригинал-макет, 2017. – 160 с.