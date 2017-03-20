Представлен первый отечественный роботохирургический комплекс

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Главная / Новости медицины и фармации
06.04.2017 12:30
Представлен первый отечественный роботохирургический комплексВ Москве состоялась презентация ассистирующего роботохирургического комплекса, разработанного при поддержке Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук и других государственных учреждений. В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, сообщается на сайте Минздрава.
Роботохирургический комплекс можно использовать при проведении различных хирургических вмешательств, в том числе в урологии, гинекологии абдоминальной, нейро- и кардиохирургии. Цифровая платформа комплекса позволяет использовать возможности искусственного интеллекта – как при планировании, так и во время операции. Такие характеристики недоступны зарубежным аналогам, подчеркивают в Минздраве.
Специалисты отмечают, что российский роботохирургический комплекс по ряду показателей превосходит американский аналог da Vinci. Так, размер манипулятора da Vinci составляет 1,5 метра, а масса – около тонны. Российский манипулятор весит 4 кг, а его длина - 20 см. Размеры российского изобретения позволяют его перевозить по стране – туда, где требуется срочная операция. В материале РИА Новости также говорится, что точность манипуляций da Vinci - 500 микрон, что не дает проводить операции детям, российского аналога – всего пять микрон, что позволяет работать даже на клеточном уровне (размер клетки – около десяти микрон).
«Особенно мы гордимся полностью цифровой системой управления, в отличие от аналоговой da Vinci. Теперь мы можем сделать каждый робот индивидуальным. По отпечатку пальца машина опознает врача и дает доступ к более или менее широкому спектру операций, запоминает и воспроизводит все его движения», – рассказал академик Шептунов.
Сергей Краевой подчеркнул, что использование нового робота позволит значительно сократить кровопотерю во время операции: сейчас при некоторых операциях на простате кровопотеря составляет 1,5-2 литра, а при помощи роботохирургического комплекса кровопотеря может быть снижена до 20-50 мл.
В настоящее время стоимость одного аппарата da Vinci доходит до четырех миллионов долларов. Отдельно от оборудования закупается программа и одноразовые инструменты. В России таких роботов – около тридцати.
Фото: РИА Новости
Ключевые слова: da Vinci, ассистирующий роботохирургический комплекс
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