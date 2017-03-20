При запрете российских медикаментов на Украине бизнес потеряет 1,7 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
06.04.2017 11:10
При запрете российских медикаментов на Украине бизнес потеряет 1,7 млрд рублейОтечественные фармацевтические производители потеряют от 1,5 млрд до 1,7 млрд руб. в 2017 году, если Украина введет санкции на российские медикаменты, подсчитали по просьбе РБК в аналитической компании RNC Pharma. О том, что минздрав Украины планирует запретить в стране регистрацию и продажу российских лекарств, в конце марта 2017 года рассказала исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун.
В 2016 году объем поставок лекарственных препаратов на Украину (без учета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) составил 2,1 млрд рублей. Украинский рынок является значимым для российских производителей и составляет 7,7% от общего объема отечественного экспорта лекарств, отмечают в RNC Pharma.
В предыдущие годы объем поставляемых медикаментов был больше - 2,4 млрд рублей в 2015 году и 2,7 млрд в 2014 году. В 2013 году, до присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, российские производители поставили препаратов на 2,6 млрд рублей. В то время это составляло чуть больше одной пятой от общего объема экспорта.
С учетом нежелания украинских властей перерегистрировать российские лекарства, о чем также заявила Супрун, в 2017 году экспорт на Украину может составить 1,5–1,7 млрд руб., посчитали эксперты RNC Pharma. Лидер по поставкам на Украину — компания «Нижфарм» (входит в международный холдинг Stada) с 1,2 млрд рублей. На втором месте компания «Полисан» (270 млн), а на третьем — «Материя медика» (160 млн).
Российские поставки на рынок ДНР и ЛНР, наоборот, растут. В 2014 году в республики завезли лекарственных препаратов примерно на 7 млн рублей, в 2015 году — уже на 2,7 млрд, а в 2016 — на 5,5 млрд. Республики оказались отрезанными от лекарств, которые поставляются международными компаниями на Украину, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Российские компании поспешили занять освободившийся рынок. По мнению Беспалова, в 2017 году поставки составят 7–8 млрд руб.
Основные экспортеры в ДНР и ЛНР — российские дистрибьюторы «Нанофарм», «Интерлек» и «Биофарма». «Пока российские препараты попадают на эти рынки через дистрибьюторов. Производители не стремятся самостоятельно заниматься поставками в этот регион», — указал Беспалов. Поставки в ДНР и ЛНР могут компенсировать потери российского бизнеса из-за проблем с Украиной, резюмирует Беспалов.
Ключевые слова: экспорт, Украина
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