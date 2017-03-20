Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

05.04.2017 18:32

Первые международные операторы начнут работать в московском медкластере уже в 2018 году

В настоящее время Московский Международный Медицинский Кластер (МММК) ведет переговоры с клиниками из Израиля, США, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Германии, Испании и Италии. Ожидается, что первые международные операторы начнут работу в МММК уже в 2018 году, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.

МММК создан Правительством Москвы на 57 гектарах территории Инновационного центра «Сколково» и призван объединить внутри себя лучшие медицинские клиники, а также образовательные программы и научные инициативы в сфере высоких медицинских технологий. До 2029 года кластер планирует привлечь не менее 90 млрд рублей инвестиций и около 20 международных медицинских клиник, образовательных и исследовательских организаций в качестве резидентов.

Уникальность кластера заключается в том, что лучшие медицинские клиники из стран, входящих в ОЭСР, могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

Строительство первого корпуса кластера – клинико-диагностического центра – планируется завершить в конце 2017 года. На территории МММК будет также построена многопрофильная клиника и более десятка специализированных клиник.

Ключевые слова: Сколково, медицинский кластер


Последние новости

05.04.2017 18:32

Первые международные операторы начнут работать в московском медкластере уже в 2018 году

Московский Международный Медицинский Кластер был создан в Сколково в прошлом году. До 2029 года кластер планирует привлечь не менее 90 млрд рублей инвестиций и около 20 международных медицинских клиник, образовательных и исследовательских организаций в качестве резидентов.

05.04.2017 18:05

К концу года все московские терапевты пройдут курс онкологической настороженности

В настоящее время 400 врачей общей практики прошли образовательный курс онкологической настороженности. Планируется, что обучение всех специалистов первичного звена завершится до конца 2017 года.

05.04.2017 17:24

2016 год стал рекордным по числу разрешений на проведение локальных исследований в России

В прошлом году был отмечен рост числа полученных разрешений на проведения всех видов исследований, но наиболее значительный – среди локальных исследований иностранных спонсоров – на 57,7%, говорится в информационно-аналитическом бюллетене АОКИ.

05.04.2017 16:07

Японская Takeda запустила крупнейшее в истории КИ вакцины

Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге.

05.04.2017 14:24

Применение антибиотиков связано с появлением колоректальных аденом

Терапия антибиотиками длительностью более 2-х месяцев в молодом возрасте (20-39 лет) приводит к возрастанию риска развития адематозных полипов на 36%, а продолжительная антибиотикотерапия в более старшем возрасте (40-59 лет) повышает вероятность данного заболевания на 69%.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks