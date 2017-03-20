Первые международные операторы начнут работать в московском медкластере уже в 2018 году В настоящее время Московский Международный Медицинский Кластер (МММК) ведет переговоры с клиниками из Израиля, США, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Германии, Испании и Италии. Ожидается, что первые международные операторы начнут работу в МММК уже в 2018 году, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.







Уникальность кластера заключается в том, что лучшие медицинские клиники из стран, входящих в ОЭСР, могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.



Строительство первого корпуса кластера – клинико-диагностического центра – планируется завершить в конце 2017 года. На территории МММК будет также построена многопрофильная клиника и более десятка специализированных клиник.



Ключевые слова: медицинский кластер В настоящее время Московский Международный Медицинский Кластер (МММК) ведет переговоры с клиниками из Израиля, США, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Германии, Испании и Италии. Ожидается, что первые международные операторы начнут работу в МММК уже в 2018 году, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium. МММК создан Правительством Москвы на 57 гектарах территории Инновационного центра «Сколково» и призван объединить внутри себя лучшие медицинские клиники, а также образовательные программы и научные инициативы в сфере высоких медицинских технологий. До 2029 года кластер планирует привлечь не менее 90 млрд рублей инвестиций и около 20 международных медицинских клиник, образовательных и исследовательских организаций в качестве резидентов.Уникальность кластера заключается в том, что лучшие медицинские клиники из стран, входящих в ОЭСР, могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.Строительство первого корпуса кластера – клинико-диагностического центра – планируется завершить в конце 2017 года. На территории МММК будет также построена многопрофильная клиника и более десятка специализированных клиник.Ключевые слова: Сколково









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Первые международные операторы начнут работать в московском медкластере уже в 2018 году Московский Международный Медицинский Кластер был создан в Сколково в прошлом году. До 2029 года кластер планирует привлечь не менее 90 млрд рублей инвестиций и около 20 международных медицинских клиник, образовательных и исследовательских организаций в качестве резидентов.

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