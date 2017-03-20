К концу года все московские терапевты пройдут курс онкологической настороженности В Москве формируется онкологическая сеть, в рамках которой будет объединена работа поликлиник с онкоцентрами и больницами, выстроен четкий маршрут движения пациента от получения диагноза до амбулаторного лечения или лечения в стационаре. В настоящее время 400 врачей общей практики прошли образовательный курс онкологической настороженности. Планируется, что обучение всех специалистов первичного звена завершится до конца 2017 года,



«Курс онкологической настороженности — это знания о первых симптомах и признаках рака и предраковых заболеваний. Это также особый профессиональный подход врача-терапевта, который всегда помнит об онкологической угрозе и необходимости ранней диагностики болезни. Онкологическая настороженность поможет терапевтам после первого приема верно направлять пациентов на более точную диагностику онкозаболевания», - отметил Хрипун.



Глава московского депздрава пояснил, что именно поликлиника должна стать полноценным первым звеном городской онкологической сети и местом проведения ранней диагностики. «Второе звено — это онкологические центры, где пациенты, пришедшие из поликлиник, получают комплексное лечение: хирургические операции, лучевую терапию, химиотерапию. А третье звено — 17 онкологических отделений поликлиник и онкодиспансеры», - добавил Он.



Столичные власти ожидают, что именно такая последовательность действий позволит врачам диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и максимально эффективно использовать ресурсы.



Ключевые слова: онкологическая сеть, Москва В Москве формируется онкологическая сеть, в рамках которой будет объединена работа поликлиник с онкоцентрами и больницами, выстроен четкий маршрут движения пациента от получения диагноза до амбулаторного лечения или лечения в стационаре. В настоящее время 400 врачей общей практики прошли образовательный курс онкологической настороженности. Планируется, что обучение всех специалистов первичного звена завершится до конца 2017 года, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.«Курс онкологической настороженности — это знания о первых симптомах и признаках рака и предраковых заболеваний. Это также особый профессиональный подход врача-терапевта, который всегда помнит об онкологической угрозе и необходимости ранней диагностики болезни. Онкологическая настороженность поможет терапевтам после первого приема верно направлять пациентов на более точную диагностику онкозаболевания», - отметил Хрипун.Глава московского депздрава пояснил, что именно поликлиника должна стать полноценным первым звеном городской онкологической сети и местом проведения ранней диагностики. «Второе звено — это онкологические центры, где пациенты, пришедшие из поликлиник, получают комплексное лечение: хирургические операции, лучевую терапию, химиотерапию. А третье звено — 17 онкологических отделений поликлиник и онкодиспансеры», - добавил Он.Столичные власти ожидают, что именно такая последовательность действий позволит врачам диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и максимально эффективно использовать ресурсы.Ключевые слова: Онкологическая настороженность









Последние новости



К концу года все московские терапевты пройдут курс онкологической настороженности В настоящее время 400 врачей общей практики прошли образовательный курс онкологической настороженности. Планируется, что обучение всех специалистов первичного звена завершится до конца 2017 года.

2016 год стал рекордным по числу разрешений на проведение локальных исследований в России В прошлом году был отмечен рост числа полученных разрешений на проведения всех видов исследований, но наиболее значительный – среди локальных исследований иностранных спонсоров – на 57,7%, говорится в информационно-аналитическом бюллетене АОКИ.

Японская Takeda запустила крупнейшее в истории КИ вакцины Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге.

Применение антибиотиков связано с появлением колоректальных аденом Терапия антибиотиками длительностью более 2-х месяцев в молодом возрасте (20-39 лет) приводит к возрастанию риска развития адематозных полипов на 36%, а продолжительная антибиотикотерапия в более старшем возрасте (40-59 лет) повышает вероятность данного заболевания на 69%.