К концу года все московские терапевты пройдут курс онкологической настороженности

05.04.2017 18:05
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
05.04.2017 18:05
К концу года все московские терапевты пройдут курс онкологической настороженностиВ Москве формируется онкологическая сеть, в рамках которой будет объединена работа поликлиник с онкоцентрами и больницами, выстроен четкий маршрут движения пациента от получения диагноза до амбулаторного лечения или лечения в стационаре. В настоящее время 400 врачей общей практики прошли образовательный курс онкологической настороженности. Планируется, что обучение всех специалистов первичного звена завершится до конца 2017 года, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Курс онкологической настороженности — это знания о первых симптомах и признаках рака и предраковых заболеваний. Это также особый профессиональный подход врача-терапевта, который всегда помнит об онкологической угрозе и необходимости ранней диагностики болезни. Онкологическая настороженность поможет терапевтам после первого приема верно направлять пациентов на более точную диагностику онкозаболевания», - отметил Хрипун.
Глава московского депздрава пояснил, что именно поликлиника должна стать полноценным первым звеном городской онкологической сети и местом проведения ранней диагностики. «Второе звено — это онкологические центры, где пациенты, пришедшие из поликлиник, получают комплексное лечение: хирургические операции, лучевую терапию, химиотерапию. А третье звено — 17 онкологических отделений поликлиник и онкодиспансеры», - добавил Он.
Столичные власти ожидают, что именно такая последовательность действий позволит врачам диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и максимально эффективно использовать ресурсы.
Ключевые слова: Онкологическая настороженность, онкологическая сеть, Москва
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.