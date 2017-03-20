Главная / Новости медицины и фармации Компания «Мерк» и Калужский фармацевтический кластер стали стратегическими партнерами по развитию Лайф Сайнс технологий в регионе Научно-технологическая компания «Мерк» в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, и Некоммерческое партнерство «Калужский фармацевтический кластер» подписали стратегический для региона документ – соглашение о сотрудничестве по развитию Лайф Сайнс технологий в регионе.



НП «Калужский фармацевтический кластер» занимается формированием на территории Калужской области высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств и объектов инфраструктуры для разработки, внедрения в производство и выпуска инновационной фармацевтической, биотехнологической и медицинской продукции в соответствии с международными стандартами GLP&GMP.

«Мы уже активно работаем с компанией «Мерк» по целому ряду научно-образовательных проектов, поэтому подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве стало для нас логичным последовательным шагом в развитии партнерских взаимоотношений и знаковым событием для региона. К 2020 году калужский фармкластер планирует войти в тройку лидеров в сфере Life Science. Уверена, что данное партнерство откроет для нас новые инфраструктурные и образовательные возможности, которыми обладает одна из ведущих научно-технологических компаний в данной области», - рассказала Ирина Новикова, исполнительный директор НП «Калужский фармацевтический кластер».



В свою очередь, компания «Мерк» стремится всемерно поддерживать развитие исследований в сфере биотехнологий и создание в России конкурентоспособных биофармацевтических производств за счет научно-технологического сотрудничества, а также реализации совместных программ в сфере образования и экспертного взаимодействия.



«Мы, как научно-технологическая компания в области Лайф Сайнс и высокотехнологичных материалов, видим частью своей миссии развитие и поддержку научно-технологических партнерств в России. Уверен, что тесная кооперация и синергия усилий с таким сильным региональным игроком, как Калужский фармацевтический кластер, откроет для нас новые возможности для стабильного трансфера технологий и обеспечит российским специалистам доступ к передовым разработкам нашей компании», рассказал Юрген Кениг, президент и генеральный директор «Мерк» в России и СНГ.



Активное сотрудничество «Мерк» и Калужского фармацевтического кластера началось еще в 2016 году с организации образовательных семинаров на площадке ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».



«Мы уже приступили к реализации образовательных и обучающих программ на базе ключевого центра научно-образовательной компетенции в регионе – МИФИ, который призван содействовать формированию кадрового потенциала для Калужского кластера и региона в целом. В настоящее время экспертами «Мерк» разрабатывается учебная программа отдельного курса по современным методам исследований в области Лайф Сайнс, выпускники которой смогут получить специальные сертификаты компании «Мерк», - рассказал Хайнц Шмидт, Директор Лайф Сайнс подразделения «Мерк» в России и СНГ.



Партнеры также заявили о дальнейших планах развивать сотрудничество в направлениях:

• открытия и поддержки обучающих лабораторий и центров компетенции,

• развития партнерских проектов с компаниями и организациями – резидентами КФК и Калужской области в целом на основе современных технологических решений «Мерк»

• создания совместных инфраструктур, в сфере научно-исследовательской деятельности по определенным приоритетным направлениям.



Ключевые слова: Калужский фармкластер Научно-технологическая компания «Мерк» в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, и Некоммерческое партнерство «Калужский фармацевтический кластер» подписали стратегический для региона документ – соглашение о сотрудничестве по развитию Лайф Сайнс технологий в регионе.НП «Калужский фармацевтический кластер» занимается формированием на территории Калужской области высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств и объектов инфраструктуры для разработки, внедрения в производство и выпуска инновационной фармацевтической, биотехнологической и медицинской продукции в соответствии с международными стандартами GLP&GMP.«Мы уже активно работаем с компанией «Мерк» по целому ряду научно-образовательных проектов, поэтому подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве стало для нас логичным последовательным шагом в развитии партнерских взаимоотношений и знаковым событием для региона. К 2020 году калужский фармкластер планирует войти в тройку лидеров в сфере Life Science. Уверена, что данное партнерство откроет для нас новые инфраструктурные и образовательные возможности, которыми обладает одна из ведущих научно-технологических компаний в данной области», - рассказала Ирина Новикова, исполнительный директор НП «Калужский фармацевтический кластер».В свою очередь, компания «Мерк» стремится всемерно поддерживать развитие исследований в сфере биотехнологий и создание в России конкурентоспособных биофармацевтических производств за счет научно-технологического сотрудничества, а также реализации совместных программ в сфере образования и экспертного взаимодействия.«Мы, как научно-технологическая компания в области Лайф Сайнс и высокотехнологичных материалов, видим частью своей миссии развитие и поддержку научно-технологических партнерств в России. Уверен, что тесная кооперация и синергия усилий с таким сильным региональным игроком, как Калужский фармацевтический кластер, откроет для нас новые возможности для стабильного трансфера технологий и обеспечит российским специалистам доступ к передовым разработкам нашей компании», рассказал Юрген Кениг, президент и генеральный директор «Мерк» в России и СНГ.Активное сотрудничество «Мерк» и Калужского фармацевтического кластера началось еще в 2016 году с организации образовательных семинаров на площадке ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».«Мы уже приступили к реализации образовательных и обучающих программ на базе ключевого центра научно-образовательной компетенции в регионе – МИФИ, который призван содействовать формированию кадрового потенциала для Калужского кластера и региона в целом. В настоящее время экспертами «Мерк» разрабатывается учебная программа отдельного курса по современным методам исследований в области Лайф Сайнс, выпускники которой смогут получить специальные сертификаты компании «Мерк», - рассказал Хайнц Шмидт, Директор Лайф Сайнс подразделения «Мерк» в России и СНГ.Партнеры также заявили о дальнейших планах развивать сотрудничество в направлениях:• открытия и поддержки обучающих лабораторий и центров компетенции,• развития партнерских проектов с компаниями и организациями – резидентами КФК и Калужской области в целом на основе современных технологических решений «Мерк»• создания совместных инфраструктур, в сфере научно-исследовательской деятельности по определенным приоритетным направлениям.Ключевые слова: Мерк



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