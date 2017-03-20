Японская Takeda запустила крупнейшее в истории КИ вакцины Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге. Данные клинические исследования стали крупнейшими в истории, что свидетельствует об амбициях производителей вакцин, пишет



В рамках КИ будет проведена оценка эффективности вакцины в профилактике лихорадки денге среди детей и подростков, проживающих в Латинской Америке и Азии. Первичные результаты исследований ожидаются в 2018 году.



Ежегодно лихорадкой денге заболевает несколько сотен миллионов человек, из них около 20 тыс. умирают от инфекционного заболевания. В настоящее время на рынке представлена только одна вакцина против вируса – Денваксия производства Sanofi, однако она не обеспечивает одинаково высокую защиту от всех четырех различных серотипов вируса.



В ноябре прошлого года Takeda инвестировала 106 млн евро в



Ключевые слова: лихорадка денге Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге. Данные клинические исследования стали крупнейшими в истории, что свидетельствует об амбициях производителей вакцин, пишет Reuters В рамках КИ будет проведена оценка эффективности вакцины в профилактике лихорадки денге среди детей и подростков, проживающих в Латинской Америке и Азии. Первичные результаты исследований ожидаются в 2018 году.Ежегодно лихорадкой денге заболевает несколько сотен миллионов человек, из них около 20 тыс. умирают от инфекционного заболевания. В настоящее время на рынке представлена только одна вакцина против вируса – Денваксия производства Sanofi, однако она не обеспечивает одинаково высокую защиту от всех четырех различных серотипов вируса.В ноябре прошлого года Takeda инвестировала 106 млн евро в строительство завода по производству вакцины для профилактики лихорадки денге, пока еще экспериментальной. В компании подчеркнули, что проект по строительству завода будет запущен немедленно, запуск производства запланирован на 2019 год. В Takeda отказались озвучить детали проекта, отметив только, что на заводе в Зингене будет работать 850 человек.Ключевые слова: Takeda









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Японская Takeda запустила крупнейшее в истории КИ вакцины Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге.

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