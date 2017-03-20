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 Главная / Новости медицины и фармации

05.04.2017 16:07

Японская Takeda запустила крупнейшее в истории КИ вакцины

Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге. Данные клинические исследования стали крупнейшими в истории, что свидетельствует об амбициях производителей вакцин, пишет Reuters.

В рамках КИ будет проведена оценка эффективности вакцины в профилактике лихорадки денге среди детей и подростков, проживающих в Латинской Америке и Азии. Первичные результаты исследований ожидаются в 2018 году.

Ежегодно лихорадкой денге заболевает несколько сотен миллионов человек, из них около 20 тыс. умирают от инфекционного заболевания. В настоящее время на рынке представлена только одна вакцина против вируса – Денваксия производства Sanofi, однако она не обеспечивает одинаково высокую защиту от всех четырех различных серотипов вируса.

В ноябре прошлого года Takeda инвестировала 106 млн евро в строительство завода по производству вакцины для профилактики лихорадки денге, пока еще экспериментальной. В компании подчеркнули, что проект по строительству завода будет запущен немедленно, запуск производства запланирован на 2019 год. В Takeda отказались озвучить детали проекта, отметив только, что на заводе в Зингене будет работать 850 человек.

Ключевые слова: Takeda, лихорадка денге


Последние новости

05.04.2017 16:07

Японская Takeda запустила крупнейшее в истории КИ вакцины

Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге.

05.04.2017 14:24

Применение антибиотиков связано с появлением колоректальных аденом

Терапия антибиотиками длительностью более 2-х месяцев в молодом возрасте (20-39 лет) приводит к возрастанию риска развития адематозных полипов на 36%, а продолжительная антибиотикотерапия в более старшем возрасте (40-59 лет) повышает вероятность данного заболевания на 69%.

05.04.2017 13:01

Квалификацию медиков оценят по стандарту «Московский врач»

В Москве запустят пилотный проект по присвоению работникам здравоохранения статуса «Московский врач». Врачи, получившие новый статус, будут иметь дополнительные стимулирующие выплаты до 30% от должностного оклада.

05.04.2017 12:18

GSK отзывает в США почти 600 тыс. ингаляторов Вентолин

Отзыв связан с обнаружением дефекта, который может быть причиной доставки меньшей дозы, чем заявлено на упаковке. Потребителям, уже купившим устройство, не надо возвращать его производителю. В компании пояснили, что выявленный дефект не несет угрозы здоровью пациентов.

05.04.2017 11:22

Объемы производства калужского фармкластера составят 35 млрд рублей в 2017 году

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что за последние пять лет регион стал драйвером фармацевтической промышленности. Объем производства фармацевтической продукции в Калужской области в 2016 году составил более 27,5 млрд рублей, а к концу 2017 года этот показатель вырастет до 35 млрд рублей.

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