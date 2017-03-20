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 Главная / Новости медицины и фармации

05.04.2017 14:24

Применение антибиотиков связано с появлением колоректальных аденом

Длительная антибактериальная терапия в молодом и среднем возрасте повышает вероятность образования колоректальных аденом, склонных к малигнизации. Об этом свидетельствуют результаты работы, опубликованной в журнале Gut (The BMJ journals).

В соответствии с дизайном исследования была отобрана информация о 16642 женщинах старше 60 лет (по состоянию на 2004 год). Ученые оценивали связь между длительной антибиотикотерапией (более 2 месяцев) в возрасте 20-39 и 40-59 лет с развитием адематозных полипов кишечника.

Все участницы в 2004-2010 годах прошли колоноскопию, по результатам которой было выявлено 1195 случаев колоректальных аденом. Проведя анализ доступных данных, авторы работы заключили, что применение антибиотиков более 2х месяцев в молодом возрасте (20-39 лет) приводит к возрастанию риска развития полипов на 36%. При этом продолжительная антибиотикотерапия в более старшем возрасте (40-59 лет) повышает вероятность данного заболевания на 69%.

Последовательность «аденома – рак» подтверждена многочисленными исследованиями. Риск развития рака прямой и ободочной кишки у лиц с аденоматозными полипами в 3–5 раз выше, чем в общей популяции. В связи с высоким риском злокачественной трансформации колоректальных аденом их ранняя диагностика и своевременное лечение являются превентивными мерами по снижению заболеваемости колоректальным раком.


Ключевые слова: антибиотики, колоректальная аденома


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