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 Главная / Новости медицины и фармации

05.04.2017 13:01

Квалификацию медиков оценят по стандарту «Московский врач»

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил запуск пилотного проекта «Московский врач» по присвоению данного статуса специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессионализма значительно выше базовых требований и соответствует мировым стандартам.

Уровень требований к знаниям соискателей статуса будет выше, чем в остальных случаях. «Помимо тестовых и симуляционных процедур, мы будем беседовать с соискателем, обсуждать его профессиональные достижения. И комиссия, что, наверное, самое главное, будет иметь абсолютно независимый характер», — подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Врачи, получившие новый статус, будут иметь дополнительные стимулирующие выплаты. А система тестирования станет объективным основанием для их начисления. «В частности, специалист, который получил статус «Московский врач», будет иметь право на материальное стимулирование до 30 процентов от должностного оклада», — уточнил Хрипун.

Планируется, что «Московский врач» станет частью нового этапа модернизации здравоохранения. Цель проекта — создание системы объективной оценки профессионального уровня и формирование стимулов для повышения квалификации врачей.

Принять участие в проекте бесплатно и добровольно смогут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Статус «Московский врач» будет присваиваться врачам при наличии сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации, стажа работы по специальности врача не менее пяти лет, прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений.

Для реализации пилотного проекта Департамент здравоохранения разработает и утвердит: перечень врачебных специальностей, по которым будет присваиваться статус (на первом этапе предлагается присваивать его врачам по 12 наиболее востребованным специальностям: «терапия», «хирургия», «неврология», «эндокринология», «педиатрия», «общая врачебная практика», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «травматология», «анестезиология и реаниматология»); порядок присвоения и подтверждения статуса «московский врач»; форму свидетельства о присвоении статуса «московский врач»; состав комиссии по присвоению статуса «Московский врач».

Ключевые слова: Московский врач, Алексей Хрипун, Сергей Собянин


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