GSK отзывает в США почти 600 тыс. ингаляторов Вентолин Компания GlaxoSmithKline в добровольном порядке объявила об отзыве 593 тыс. ингаляторов на рынке США. Отзыв связан с обнаружением дефекта, который может быть причиной доставки меньшей дозы, чем заявлено на упаковке, пишет



GlaxoSmithKline заявила, что ингалятор для лечения астмы Вентолин HFA 200D будет отозван из аптек, медицинских учреждений, складских организаций. При этом потребителям, уже купившим устройство, не надо возвращать его производителю. В компании пояснили, что выявленный дефект не несет угрозы здоровью пациентов.



Завод-производитель ингаляторов Вентолин HFA 200D продолжит их выпуск пока GlaxoSmithKline проводит расследования причин возникновения дефекта и ищет пути его устранения.



Ключевые слова: отзыв продукции Компания GlaxoSmithKline в добровольном порядке объявила об отзыве 593 тыс. ингаляторов на рынке США. Отзыв связан с обнаружением дефекта, который может быть причиной доставки меньшей дозы, чем заявлено на упаковке, пишет Reuters GlaxoSmithKline заявила, что ингалятор для лечения астмы Вентолин HFA 200D будет отозван из аптек, медицинских учреждений, складских организаций. При этом потребителям, уже купившим устройство, не надо возвращать его производителю. В компании пояснили, что выявленный дефект не несет угрозы здоровью пациентов.Завод-производитель ингаляторов Вентолин HFA 200D продолжит их выпуск пока GlaxoSmithKline проводит расследования причин возникновения дефекта и ищет пути его устранения.Ключевые слова: GlaxoSmithKline









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GSK отзывает в США почти 600 тыс. ингаляторов Вентолин Отзыв связан с обнаружением дефекта, который может быть причиной доставки меньшей дозы, чем заявлено на упаковке. Потребителям, уже купившим устройство, не надо возвращать его производителю. В компании пояснили, что выявленный дефект не несет угрозы здоровью пациентов.

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