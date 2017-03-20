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 Главная / Новости медицины и фармации

05.04.2017 11:53

Всемирная неделя борьбы с аллергией – повод обратить внимание на качество воздуха

Во Всемирную неделю борьбы с аллергией, которая проходит со 2 по 9 апреля, компания Philips стремится привлечь внимание россиян к важности чистого воздуха и повысить осведомленность общества об аллергических заболеваниях, провоцируемых загрязненным воздухом и наличием в помещениях воздушных аллергенов.

Загрязненность воздуха внутри помещений может в 2-5 раз превышать этот показатель на улице , так как помимо уличных загрязнителей, которые попадают в квартиры через окна (пыль, пыльца), в доме присутствуют домашние аллергены: бытовая пыль, пылевые клещи, плесень и шерсть животных.

Эти загрязняющие частицы значительно влияют на качество воздуха, провоцируют возникновение аллергии и обостряют ее симптомы. Обострение аллергических заболеваний происходит в весенний период. Оно в первую очередь вызвано цветением деревьев и растений и большим количеством пыльцы в воздухе. Кроме того, при активном таянии снега зимние реагенты с пылью поднимаются в воздух и вызывают раздражение слизистых оболочек носа и глаз.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% людей во всем мире страдают от аллергических заболеваний, в том числе от сенной лихорадки, атопической астмы и аллергического ринита.  Согласно исследованиям Института Иммунологии ФМБА России, в нашей стране аллергиками являются от 17,5% до 30% россиян – по прогнозам, эти цифры будут только расти.  Поэтому многие эксперты уже называют аллергию «Болезнью XXI века».
 
Снизить количество аллергенов в помещении и улучшить качество воздуха помогут инновационные решения компании Philips, такие как очистители воздуха, увлажнители, мойки и климатические комплексы. Они оснащены специальными фильтрами, которые улавливают самые распространенные аллергены (пыль, пыльцу, пух, шерсть животных, мелкодисперсные загрязняющие частицы) и нейтрализуют их. Кроме того, все приборы, кроме очистителей воздуха, помогают повысить влажность воздуха в помещении – концентрация аллергенов во влажном воздухе ниже, чем в сухом.

«Philips поддерживает Всемирную неделю борьбы с аллергией, чтобы напомнить россиянам о необходимости следить за качеством воздуха. Дышать чистым воздухом дома, где мы проводим большую часть жизни, важно всем, и особенно аллергикам, – комментирует Арман Воскерчян, генеральный директор Philips в России и СНГ.Мы тесно сотрудничаем с лидерами рынка и профессионалами из Ассоциации производителей бытовой техники (AHAM), Европейского центра исследования проблем аллергии (ECARF) и компании AirMid. Специалисты Philips задействуют глубокую экспертизу в сфере респираторной поддержки и создают инновации, которые помогают улучшить качество воздуха и уменьшить аллергенную нагрузку».





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