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Главная / Новости медицины и фармации
05.04.2017 11:53
Всемирная неделя борьбы с аллергией – повод обратить внимание на качество воздуха
Во Всемирную неделю борьбы с аллергией, которая проходит со 2 по 9 апреля, компания Philips стремится привлечь внимание россиян к важности чистого воздуха и повысить осведомленность общества об аллергических заболеваниях, провоцируемых загрязненным воздухом и наличием в помещениях воздушных аллергенов.
Эти загрязняющие частицы значительно влияют на качество воздуха, провоцируют возникновение аллергии и обостряют ее симптомы. Обострение аллергических заболеваний происходит в весенний период. Оно в первую очередь вызвано цветением деревьев и растений и большим количеством пыльцы в воздухе. Кроме того, при активном таянии снега зимние реагенты с пылью поднимаются в воздух и вызывают раздражение слизистых оболочек носа и глаз.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% людей во всем мире страдают от аллергических заболеваний, в том числе от сенной лихорадки, атопической астмы и аллергического ринита. Согласно исследованиям Института Иммунологии ФМБА России, в нашей стране аллергиками являются от 17,5% до 30% россиян – по прогнозам, эти цифры будут только расти. Поэтому многие эксперты уже называют аллергию «Болезнью XXI века».
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