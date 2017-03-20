Объемы производства калужского фармкластера составят 35 млрд рублей в 2017 году Объем производства фармацевтической продукции в Калужской области в 2016 году составил более 27,5 млрд рублей. Прогнозируется, что к концу 2017 года этот показатель будет равен 35 млрд рублей, пишет



Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что за последние пять лет регион стал драйвером фармацевтической промышленности. «В 2016 году мы получили 37% роста объемов производства. Объединение усилий фармкомпаний в рамках кластера может дать удивительные результаты. Через пять лет мы будем иметь 10−12% доли в общем объеме производства», - рассказал Артамонов.



Участники калужского фармацевтического кластера заявили о намерении реализовать ряд значимых проектов. Так, компании «Хемофарм» и «АстраЗенека Индастриз» будут задействованы в пилотном проекте по маркировке лекарственных препаратов. Компания «Хемофарм» приступит к строительству нового единого лабораторного корпуса для локализации на территории Калужской области своего R&D-подразделения. Строительство микробиологической лаборатории для производства лекарственных средств завершит компания «Фарм-Синтез».



В ближайшее время планируется открытие в калужском фармкластере двух новых производственных площадок: завода по производству готовых лекарственных средств «Фарм-Синтез» и завода по производству имплантов и изделий медицинского назначения компании «САНАТМЕТАЛ СНГ».



Ключевые слова: Калужская область Объем производства фармацевтической продукции в Калужской области в 2016 году составил более 27,5 млрд рублей. Прогнозируется, что к концу 2017 года этот показатель будет равен 35 млрд рублей, пишет ИА REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что за последние пять лет регион стал драйвером фармацевтической промышленности. «В 2016 году мы получили 37% роста объемов производства. Объединение усилий фармкомпаний в рамках кластера может дать удивительные результаты. Через пять лет мы будем иметь 10−12% доли в общем объеме производства», - рассказал Артамонов.Участники калужского фармацевтического кластера заявили о намерении реализовать ряд значимых проектов. Так, компании «Хемофарм» и «АстраЗенека Индастриз» будут задействованы в пилотном проекте по маркировке лекарственных препаратов. Компания «Хемофарм» приступит к строительству нового единого лабораторного корпуса для локализации на территории Калужской области своего R&D-подразделения. Строительство микробиологической лаборатории для производства лекарственных средств завершит компания «Фарм-Синтез».В ближайшее время планируется открытие в калужском фармкластере двух новых производственных площадок: завода по производству готовых лекарственных средств «Фарм-Синтез» и завода по производству имплантов и изделий медицинского назначения компании «САНАТМЕТАЛ СНГ».Ключевые слова: Калужский фармкластер









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Объемы производства калужского фармкластера составят 35 млрд рублей в 2017 году Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что за последние пять лет регион стал драйвером фармацевтической промышленности. Объем производства фармацевтической продукции в Калужской области в 2016 году составил более 27,5 млрд рублей, а к концу 2017 года этот показатель вырастет до 35 млрд рублей.

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