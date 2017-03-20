Roche и «Р-Фарм» вывели на рынок РФ пертузумаб

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Главная / Новости медицины и фармации
04.04.2017 18:30
Roche и «Р-Фарм» вывели на рынок РФ пертузумабВ связи с расширением показаний к применению компании Roche и «Р-Фарм» приняли решение о выводе на рынок пертузумаба в виде отдельного лекарственного препарата. До настоящего времени препарат был доступен в качестве компонента комбинированной терапии пертузумаб + трастузумаб (набор), говорится в материале, поступившем в распоряжение Remedium.
Доступномть пертузумаба на рынке РФ в качестве отдельного лекарственного препарата позволит исключить риск затруднений в обеспечении пациенток проводимой терапией, который возникает в связи с продолжающейся дискуссией о процедуре регистрации и правоприменительной практикой обращения препаратов в виде набора на территории РФ.
Пертузумаб используется для лечения пациенток с HER2-положительным (HER2+) раком молочной железы (РМЖ). С целью расширения доступа российских пациенток к инновационной терапии HER2+ РМЖ компании Roche и «Р-Фарм» достигли договоренности о локализации полного цикла производства лекарственного препарата пертузумаб на территории России.
Ключевые слова: Roche, Р-Фарм
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