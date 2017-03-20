Проект «Бережливая поликлиника» будет распространен по всей России

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Главная / Новости медицины и фармации
04.04.2017 15:43
Проект «Бережливая поликлиника» будет распространен по всей РоссииРазработанный Минздравом РФ проект «Бережливая поликлиника» доказал свою эффективность и будет распространен по всей России, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Эксперимент проводился в медучреждениях Ярославля, Калининграда и Свевастополя.
Проект «Бережливая поликлиника» призван минимизировать временные затраты пациента на посещение врачебных кабинетов, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. «Для всей страны это важнейший пилотный проект, который позволит чуть более чем за четыре месяца полностью переформатировать логистику технологических процессов в двух поликлиниках - во взрослой и в детской», - приводит ТАСС слова Скворцовой.
Для реализации проекта были созданы рабочие группы. В них эксперты определяли конкретные проблемные места учреждения и вместе с персоналом клиник разбирали пути решения, рисовали схемы пациентопотоков и движения документов.
Одна из основных целей проекта - сократить время нахождения пациента в поликлинике. В среднем от момента входа в поликлинику до момента выхода из нее пациент проводит сейчас около 40 минут. Эксперты Минздрава предполагали, что реализация позволит это время сократить вдвое. Министр отметила, что в учреждении удалось развести потоки здоровых детей, которым нужны справки и профилактические осмотры, и больных детей, которые обращаются к врачу в том числе с признаками инфекционных болезней.
Регистратура и оптимизация ее работы также являются важными элементами проекта «Бережливая поликлиника». Скворцова отметила, что сейчас для того, чтобы получить работу регистратора в поликлинике, необходимо пройти психологическое тестирование, а также обучение. Вторым элементом стала организация отдельных сall-центров для записи к врачам и консультации.
К 2020 году Минздрав намерен включить в проект 200 поликлиник во всех федеральных округах.
Ключевые слова: Бережливая поликлиника, Минздрав
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