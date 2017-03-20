Главная / Новости медицины и фармации «КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ» Герман ИНОЗЕМЦЕВ:

Со-Председатель Российской Ассоциации Фармацевтического Маркетинга (РАФМ), Преподаватель Школы Фармацевтического Маркетинга (ШФМ)



В Российской Федерации гомеопатический метод был одобрен для использования в медицинской практике в 1995 году Приказом Минздравмедпрома РФ № 335. Данный приказ утвердил положение о враче, использующем гомеопатический метод, правила отпуска гомеопатических лекарственных средств, требования к заполнению медицинской карты амбулаторного больного врачом, использующим гомеопатический метод.

В 2016 году исследовательской компанией GFK было проведено исследование уровня осведомленности россиян о гомеопатии и его восприятии. Его результаты показали, что для 27% опрошенных гомеопатия является бережным подходом к организму. Почти половина опрошенных считает гомеопатические препараты натуральными, 29% - безопасными. 60% россиян готовы лечиться сочетанием из гомеопатических и других лекарственных средств или терапевтических методов.

Чаще всего в своей практике используют гомеопатию педиатры, терапевты и лоры. Причем в педиатрии гомеопатический метод используют более 70% врачей. Кардиологи и эндокринологи не считают, что гомеопатические препараты оказывают должное воздействие в их практике.

Сегмент гомеопатических лекарств в России остается разнородным. В эту категорию входят как препараты, изготавливаемые в производственных отделах аптек согласно фармакопее, так и те, что прошли полную государственную процедуру регистрации лекарственного средства. То же самое можно сказать и о степени исследованности - лекарства, продаваемые в обычных аптеках, являются наиболее исследованными по той простой причине, что это является общим условием допуска в оборот на территории РФ, независимо от того, является лекарство гомеопатическим или нет.



ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ,

доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ



Через 100 лет с момента изобретения гомеопатии фармация и регулирование рынка и применения лекарств изменились, а через 200 лет приобрели современные черты. Возможности измерять размер эффекта и безопасность лекарств сначала не применялись к гомеопатическим препаратам, но постепенно, так или иначе, стали применяться к ним. Эти изменения усилили претензии на интеграцию гомеопатии в медицину и претензии медицины к гомеопатии и ее средствам. События последних лет, включая Меморандум Комиссии по лженауке, отражают эти встречные движения, которые вряд ли могут исчезнуть сами собой. С позиций доказательной медицины у гомеопатии есть право на утверждение своих претензий научными средствами, но есть и устойчивая позиция альтернативной/комплементарной практики.



ИВАН ЭНЕВ:

Со-основатель и Директор по обучению Европейской школы клинической гомеопатии (Болгария)



В Болгарии клиническая гомеопатия рассматривается как неразрывная часть медицинской науки. Ее последователи определяют ее как метод лечения и профилактики, основанный на использовании гомеопатических лекарств в рамках общей медицинской практики. Врач, практикующий гомеопатию, в отношении пациента имеет свободу применять разные терапевтические методы в рамках закона (согласно уровню компетенций и специальности), но несет полную юридическую ответственность за свои действия.

Клиническая гомеопатия имеет ряд существенных отличий от классической гомеопатии: она практикуется только врачами, лечение зависит от характера патологического процесса и его стадии в свете современных научных медицинских достижений, а диагноз и стадия заболевания имеют решающее значение при выборе лечения. Допускается одновременное использование нескольких гомеопатических лекарств, а также сочетание гомеопатического и обычного лечения.

Клиническая гомеопатия успешно используется: в области педиатрии, акушерства и гинекологии, дерматологии, ревматологии, оториноларингологии, спортивной медицины, гастроэнтерологии, неврологии. В качестве дополнительного вспомогательного средства лечения - при бактериальных инфекциях и эндокринных заболеваниях. В онкологических клиниках гомеопатия применяется только для смягчения побочных эффектов химио- и рентгенотерапии.

Врачи назначают только те гомеопатические препараты, которые зарегистрированы как лекарственные средства в соответствии с Законом об обращении лекарственных средств для применения у человека, и которые реализуются через аптечные учреждения. Принципы GMP в полной мере относятся и к производству гомеопатических лекарственных препаратов, и они сертифицируются по GMP. Причем их использование не противоречит вакцинации, проводимой в соответствии с календарем обязательных прививок».



Гомеопатические лекарства начали изучаться по стандартам доказательной медицины (Evidence-Based Medecine) с 2003 г, т.е. всего несколько лет спустя после того, как эти стандарты были сформулированы. Исследования могут проходить по разным методикам, но «золотым стандартом EBM» являются рандомизированные клинические исследования (РКИ). В ситуации, когда участники исследования не знают, какое лекарство применяется, получаются наиболее убедительные доказательные данные: на их оценку не влияет ни субъективное мнение врача, который подсознательно будет искать у исследуемого препарата лучшие показатели терапии, ни мнение больного».



ИВ ЛЕВЕК: Директор по обучению Образовательного Центра по Развитию Клинической Гомеопатии (CEDH, Франция)



Во многих странах мы видим усиление системы фармаконадзора, направленное на минимизацию негативных последствий фармакотерапии в широкой лечебной практике.

Таким образом, степень исследованности препарата оценивается по двум критериям в равной степени – наличию качественных клинических исследований по стандартам доказательной медицины и наличию результатов наблюдений на большом числе амбулаторных пациентов. Именно поэтому европейское медицинское сообщество готово рассматривать гомеопатические лекарства, как часть медицинской практики, если в практическом применении они дают хорошие результаты.



Масштабное фармако-эпидемилогическое исследование EPI3, прошедшее во Франции, подтвердило, что лечение гомеопатией не является «упущенным шансом» для пациента, обосновав таким образом инвестиции государства: гомеопатические лекарства и прием у врача частично возмещаются государственной страховкой, наравне с другими препаратами. А выписывают гомеопатические лекарства 80 % врачей – как в системе государственного, так и частного здравоохранения.



Независимое английское агентство LA-SER (

Выводы были обнародованы 2011 году, показав сопоставимую эффективность терапии во всех группах. При этом в группах, где применялась гомеопатия, регистрировали меньше побочных эффектов. Кроме того, в группе смешанной терапии удавалось снижать дозировку и продолжительность приема сильнодействующих лекарств.



СПРАВКА

На сайте общества доказательной медицины Cochrane можно ознакомиться со слепыми рандомизированными плацебоконтролируемыми исследованиями по ряду гомеопатических препаратов, демонстрирующих положительные результаты. В частности, Оциллококцинум там фигурирует с метанализом шести РКИ (рандомизированных контролируемых исследований), являясь одним из всего лишь 5 упоминаемых противопростудных лекарств (помимо Ремантадина, Амантадина, Занамивира и Осельтамивира)



Ключевые слова: В Российской Федерации гомеопатический метод был одобрен для использования в медицинской практике в 1995 году Приказом Минздравмедпрома РФ № 335. Данный приказ утвердил положение о враче, использующем гомеопатический метод, правила отпуска гомеопатических лекарственных средств, требования к заполнению медицинской карты амбулаторного больного врачом, использующим гомеопатический метод.В 2016 году исследовательской компанией GFK было проведено исследование уровня осведомленности россиян о гомеопатии и его восприятии. Его результаты показали, что для 27% опрошенных гомеопатия является бережным подходом к организму. Почти половина опрошенных считает гомеопатические препараты натуральными, 29% - безопасными. 60% россиян готовы лечиться сочетанием из гомеопатических и других лекарственных средств или терапевтических методов.Чаще всего в своей практике используют гомеопатию педиатры, терапевты и лоры. Причем в педиатрии гомеопатический метод используют более 70% врачей. Кардиологи и эндокринологи не считают, что гомеопатические препараты оказывают должное воздействие в их практике.Сегмент гомеопатических лекарств в России остается разнородным. В эту категорию входят как препараты, изготавливаемые в производственных отделах аптек согласно фармакопее, так и те, что прошли полную государственную процедуру регистрации лекарственного средства. То же самое можно сказать и о степени исследованности - лекарства, продаваемые в обычных аптеках, являются наиболее исследованными по той простой причине, что это является общим условием допуска в оборот на территории РФ, независимо от того, является лекарство гомеопатическим или нет.Через 100 лет с момента изобретения гомеопатии фармация и регулирование рынка и применения лекарств изменились, а через 200 лет приобрели современные черты. Возможности измерять размер эффекта и безопасность лекарств сначала не применялись к гомеопатическим препаратам, но постепенно, так или иначе, стали применяться к ним. Эти изменения усилили претензии на интеграцию гомеопатии в медицину и претензии медицины к гомеопатии и ее средствам. События последних лет, включая Меморандум Комиссии по лженауке, отражают эти встречные движения, которые вряд ли могут исчезнуть сами собой. С позиций доказательной медицины у гомеопатии есть право на утверждение своих претензий научными средствами, но есть и устойчивая позиция альтернативной/комплементарной практики.В Болгарии клиническая гомеопатия рассматривается как неразрывная часть медицинской науки. Ее последователи определяют ее как метод лечения и профилактики, основанный на использовании гомеопатических лекарств в рамках общей медицинской практики. Врач, практикующий гомеопатию, в отношении пациента имеет свободу применять разные терапевтические методы в рамках закона (согласно уровню компетенций и специальности), но несет полную юридическую ответственность за свои действия.Клиническая гомеопатия имеет ряд существенных отличий от классической гомеопатии: она практикуется только врачами, лечение зависит от характера патологического процесса и его стадии в свете современных научных медицинских достижений, а диагноз и стадия заболевания имеют решающее значение при выборе лечения. Допускается одновременное использование нескольких гомеопатических лекарств, а также сочетание гомеопатического и обычного лечения.Клиническая гомеопатия успешно используется: в области педиатрии, акушерства и гинекологии, дерматологии, ревматологии, оториноларингологии, спортивной медицины, гастроэнтерологии, неврологии. В качестве дополнительного вспомогательного средства лечения - при бактериальных инфекциях и эндокринных заболеваниях. В онкологических клиниках гомеопатия применяется только для смягчения побочных эффектов химио- и рентгенотерапии.Врачи назначают только те гомеопатические препараты, которые зарегистрированы как лекарственные средства в соответствии с Законом об обращении лекарственных средств для применения у человека, и которые реализуются через аптечные учреждения. Принципы GMP в полной мере относятся и к производству гомеопатических лекарственных препаратов, и они сертифицируются по GMP. Причем их использование не противоречит вакцинации, проводимой в соответствии с календарем обязательных прививок».Гомеопатические лекарства начали изучаться по стандартам доказательной медицины (Evidence-Based Medecine) с 2003 г, т.е. всего несколько лет спустя после того, как эти стандарты были сформулированы. Исследования могут проходить по разным методикам, но «золотым стандартом EBM» являются рандомизированные клинические исследования (РКИ). В ситуации, когда участники исследования не знают, какое лекарство применяется, получаются наиболее убедительные доказательные данные: на их оценку не влияет ни субъективное мнение врача, который подсознательно будет искать у исследуемого препарата лучшие показатели терапии, ни мнение больного».Во многих странах мы видим усиление системы фармаконадзора, направленное на минимизацию негативных последствий фармакотерапии в широкой лечебной практике.Таким образом, степень исследованности препарата оценивается по двум критериям в равной степени – наличию качественных клинических исследований по стандартам доказательной медицины и наличию результатов наблюдений на большом числе амбулаторных пациентов. Именно поэтому европейское медицинское сообщество готово рассматривать гомеопатические лекарства, как часть медицинской практики, если в практическом применении они дают хорошие результаты.Масштабное фармако-эпидемилогическое исследование EPI3, прошедшее во Франции, подтвердило, что лечение гомеопатией не является «упущенным шансом» для пациента, обосновав таким образом инвестиции государства: гомеопатические лекарства и прием у врача частично возмещаются государственной страховкой, наравне с другими препаратами. А выписывают гомеопатические лекарства 80 % врачей – как в системе государственного, так и частного здравоохранения.Независимое английское агентство LA-SER ( http://www.la-ser.com/ ) в течение 5 лет собирало информацию у 825 врачей разных специальностей о том, какие результаты дает терапия в трех группах общей численностью 8559 пациентов: в группе, где используются только гомеопатические лекарства, группе, где применяются все, кроме гомеопатических, и в группе, где препараты комбинируются.Выводы были обнародованы 2011 году, показав сопоставимую эффективность терапии во всех группах. При этом в группах, где применялась гомеопатия, регистрировали меньше побочных эффектов. Кроме того, в группе смешанной терапии удавалось снижать дозировку и продолжительность приема сильнодействующих лекарств.На сайте общества доказательной медицины Cochrane можно ознакомиться со слепыми рандомизированными плацебоконтролируемыми исследованиями по ряду гомеопатических препаратов, демонстрирующих положительные результаты. В частности, Оциллококцинум там фигурирует с метанализом шести РКИ (рандомизированных контролируемых исследований), являясь одним из всего лишь 5 упоминаемых противопростудных лекарств (помимо Ремантадина, Амантадина, Занамивира и Осельтамивира)Ключевые слова: гомеопатия



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