Новый антибиотик тетрациклинового ряда успешно прошел клинические исследования Экспериментальный антибиотик разработки компании



В клинических исследованиях приняли участие 774 пациента. Показатель раннего клинического ответа в группе омадациклина составил 81,1%, а в группе моксифлоксацина – 82,7%. В целом терапия хорошо переносилась пациентами и была безопасна.



В компании заявили, что результаты КИ удовлетворяют требованиям регуляторных органов, поэтому заявка на регистрацию нового антибиотика будет подана в FDA в начале 2018 года, а в ЕМА во второй половине будущего года.



Омадациклин является антибиотиком широкого спектра действия тетрациклинового ряда. Препарат предназначен для применения один раз в день перорально или внутривенно.



Ключевые слова: антибиотики Экспериментальный антибиотик разработки компании Paratek Pharmaceuticals успешно прошел клинические исследования III фазы. В рамках клинических исследований проводилось сравнение безопасности и эффективности экспериментального препарата омадациклина (omadacycline) и моксифлоксацина в терапии внебольничной бактериальной пневмонии.В клинических исследованиях приняли участие 774 пациента. Показатель раннего клинического ответа в группе омадациклина составил 81,1%, а в группе моксифлоксацина – 82,7%. В целом терапия хорошо переносилась пациентами и была безопасна.В компании заявили, что результаты КИ удовлетворяют требованиям регуляторных органов, поэтому заявка на регистрацию нового антибиотика будет подана в FDA в начале 2018 года, а в ЕМА во второй половине будущего года.Омадациклин является антибиотиком широкого спектра действия тетрациклинового ряда. Препарат предназначен для применения один раз в день перорально или внутривенно.Ключевые слова: Paratek Pharmaceuticals﻿









Последние новости



Новый антибиотик тетрациклинового ряда успешно прошел клинические исследования Разработчик экспериментального препарата планирует подать документы на регистрацию ЛС в регуляторные органы США и ЕС уже в 2018 году.

Astellas покупает бельгийского разработчика лекарств Odega Сумма сделки по приобретению японской Astellas 100% акций компании Odega составит до 800 млн евро.

ФАС не согласовала назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств ФСИН ФАС высказала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ о назначении компании «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий для ФСИН в 2017-2018 годах.

Teva зарегистрировала в США препарат против ассоциированной с болезнью Хантингтона хореи Согласно данным КИ III фазы, на фоне приема деутетрабеназин состояние пациентов улучшилось на 4,4 пункта по шкале, тогда как в группе плацебо этот показатель составил 1,9 пункта.