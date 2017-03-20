Новый антибиотик тетрациклинового ряда успешно прошел клинические исследования

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Главная / Новости медицины и фармации
04.04.2017 13:47
Новый антибиотик тетрациклинового ряда успешно прошел клинические исследованияЭкспериментальный антибиотик разработки компании Paratek Pharmaceuticals успешно прошел клинические исследования III фазы. В рамках клинических исследований проводилось сравнение безопасности и эффективности экспериментального препарата омадациклина (omadacycline) и моксифлоксацина в терапии внебольничной бактериальной пневмонии.
В клинических исследованиях приняли участие 774 пациента. Показатель раннего клинического ответа в группе омадациклина составил 81,1%, а в группе моксифлоксацина – 82,7%. В целом терапия хорошо переносилась пациентами и была безопасна.
В компании заявили, что результаты КИ удовлетворяют требованиям регуляторных органов, поэтому заявка на регистрацию нового антибиотика будет подана в FDA в начале 2018 года, а в ЕМА во второй половине будущего года.
Омадациклин является антибиотиком широкого спектра действия тетрациклинового ряда. Препарат предназначен для применения один раз в день перорально или внутривенно.
Ключевые слова: Paratek Pharmaceuticals, антибиотики
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