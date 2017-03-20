Astellas покупает бельгийского разработчика лекарств Odega Японская фармкомпания Astellas Pharma достигла соглашения о приобретении полного пакета акций бельгийского разработчика лекарственных препаратов Odega. Сумма сделки составит до 800 млн евро, пишет



По условиям договоренности, Astellas внесет предварительный платеж в размере 500 млн евро, еще 300 млн евро держатели ценных бумаг Ogeda получат при достижении определенных успехов в разработке и регистрации экспериментальных ЛС.



Odega занимается исследованиями и разработкой химических лекарственных препаратов, специфичных к рецепторам, сопряженным с G-белком (GPCRs). Наиболее перспективным экспериментальным ЛС в портфеле Odega считается препарата фезолинетант (fezolinetant) – селективный антагонист NK3-рецептора, проходящий клинические исследования IIa фазы в терапии вазомоторных симптомов менопаузы.



Ключевые слова: слияния и поглощения Японская фармкомпания Astellas Pharma достигла соглашения о приобретении полного пакета акций бельгийского разработчика лекарственных препаратов Odega. Сумма сделки составит до 800 млн евро, пишет PharmaTimes По условиям договоренности, Astellas внесет предварительный платеж в размере 500 млн евро, еще 300 млн евро держатели ценных бумаг Ogeda получат при достижении определенных успехов в разработке и регистрации экспериментальных ЛС.Odega занимается исследованиями и разработкой химических лекарственных препаратов, специфичных к рецепторам, сопряженным с G-белком (GPCRs). Наиболее перспективным экспериментальным ЛС в портфеле Odega считается препарата фезолинетант (fezolinetant) – селективный антагонист NK3-рецептора, проходящий клинические исследования IIa фазы в терапии вазомоторных симптомов менопаузы.Ключевые слова: Astellas









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