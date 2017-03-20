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 Главная / Новости медицины и фармации

04.04.2017 11:41

В рамках конференции впервые прошла трансляция операции кесарева сечения

27-29 марта 2017 в Санкт-Петербурге на базе клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, при поддержке компании ETHICON, подразделения Johnson & Johnson, прошла Всероссийская Конференция с международным участием «Гемостаз и репродукция».

Мероприятие было посвящено обсуждению самых важных проблем репродуктивного здоровья, вызванных кровопотерей: материнской смертности, репродуктивных и перинатальных потерь, тромбофилических рисков при беременности. В конференции приняли участие акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, репродуктологи, неонатологи, генетики.

Проблемы акушерской кровопотери и кровопотери при хирургических вмешательствах на органах репродуктивной системы являются очень важными для российского здравоохранения. По статистике в нашей стране очень высокий процент смертности во время или непосредственно после беременности и родов. При этом более 50% всех осложнений у рожениц связаны с сильным кровотечением и высоким кровяным давлением.

В рамках конференции впервые в России проведена трансляция показательной операции кесарева сечения. Кроме того, данное вмешательство стало первой операцией кесарева сечения с использованием безузловой технологии наложения швов хирургическими нитями с насечками, расположенными по спирали, STRATAFIX™.

Безузловая технология наложения шва давно используется в хирургии, так как не только обеспечивает лучший гемостаз, но и позволяет равномерно распределить натяжение тканей, снизить число осложнений, обеспечить высокую скорость закрытия раны, а также предотвратить возникновение инфекций.

Также во время показательной операции кесарева сечения использовался инновационный гемостатический материал Surgicel Fibrillar и противоспаечный барьер Interceed, которые в совокупности обеспечили максимальный контроль интраоперационного кровотечения и гарантировали минимальный риск возникновения спаек.

Кроме показательной операции, докладов и дискуссий формат конференции подразумевал участие специалистов в мастер-классах, посвященных инфузионно-трансфузионной терапии, гравитационной хирургии крови, антикоагулянтной терапии при беременности, а также применению местных гемостатиков при оперативном родоразрешении.

«На данный момент назрела необходимость стандартизации подходов в области гемостаза при хирургических вмешательствах на органах репродуктивной системы и при родах, – заявил сопредседатель конференции В.Ф. Беженарь (заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, руководитель клиники акушерства и гинекологии ГБУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Минздрава России; доктор медицинских наук, профессор). – Междисциплинарный характер конференции «Гемостаз и репродукция» позволил привлечь широкий круг специалистов к обсуждению путей этой стандартизации. В дальнейшем мы планируем проводить подобные мероприятия на постоянной основе».




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