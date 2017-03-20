ФАС не согласовала назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств ФСИН ФАС высказала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ о назначении компании «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий для ФСИН в 2017-2018 годах. Проект распоряжения правительства, учитывающий замечания, в ведомство пока не поступал, сообщил



В 2014-2016 годах «Нацимбио» была единственным поставщиком противотуберкулезных препаратов для ФСИН. В этом году ведомство решило сделать дочку «Ростеха» единственным поставщиком всех лекарственных препаратов и медицинских изделий. В настоящее время готовится соответствующий проект распоряжения правительства.



В ФАС отметили, что ранее антимонопольная служба высказывала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ об определении ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН России в 2017–2018 гг. Пока проект распоряжения с учетом замечаний ФАС в антимонопольный орган не поступал.



Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян заметил, что обязательным требованием к проекту распоряжения является обоснование цены.



Ключевые слова: Нацимбио, ФАС ФАС высказала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ о назначении компании «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий для ФСИН в 2017-2018 годах. Проект распоряжения правительства, учитывающий замечания, в ведомство пока не поступал, сообщил RNS заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.В 2014-2016 годах «Нацимбио» была единственным поставщиком противотуберкулезных препаратов для ФСИН. В этом году ведомство решило сделать дочку «Ростеха» единственным поставщиком всех лекарственных препаратов и медицинских изделий. В настоящее время готовится соответствующий проект распоряжения правительства.В ФАС отметили, что ранее антимонопольная служба высказывала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ об определении ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН России в 2017–2018 гг. Пока проект распоряжения с учетом замечаний ФАС в антимонопольный орган не поступал.Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян заметил, что обязательным требованием к проекту распоряжения является обоснование цены.Ключевые слова: ФСИН









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ФАС не согласовала назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств ФСИН ФАС высказала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ о назначении компании «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий для ФСИН в 2017-2018 годах.

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