ФАС не согласовала назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств ФСИН

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Главная / Новости медицины и фармации
04.04.2017 10:47
ФАС не согласовала назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств ФСИНФАС высказала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ о назначении компании «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий для ФСИН в 2017-2018 годах. Проект распоряжения правительства, учитывающий замечания, в ведомство пока не поступал, сообщил RNS заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
В 2014-2016 годах «Нацимбио» была единственным поставщиком противотуберкулезных препаратов для ФСИН. В этом году ведомство решило сделать дочку «Ростеха» единственным поставщиком всех лекарственных препаратов и медицинских изделий. В настоящее время готовится соответствующий проект распоряжения правительства.
В ФАС отметили, что ранее антимонопольная служба высказывала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ об определении ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН России в 2017–2018 гг. Пока проект распоряжения с учетом замечаний ФАС в антимонопольный орган не поступал.
Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян заметил, что обязательным требованием к проекту распоряжения является обоснование цены.
Ключевые слова: ФСИН, Нацимбио, ФАС
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