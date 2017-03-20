Вакцинация беременных обеспечивает 91,4% защиту новорожденных от коклюша

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Главная / Новости медицины и фармации
03.04.2017 15:49
Вакцинация беременных обеспечивает 91,4% защиту новорожденных от коклюшаРетроспективное когортное исследование продемонстрировало, что вакцинация беременных обеспечивает высокий уровень защиты новорожденных от коклюша. Результаты оценки эффективности комбинированной вакцины против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) были опубликованы в журнале Pediatrics.
В рамках работы были оценены показатели заболеваемости коклюшем среди почти 149 тыс. детей, рожденных в 2010-2015 годах. Оказалось, что введение беременным вакцины Tdap обеспечивает 91,4% защиту от коклюша в течение двух месяцев жизни ребенка и 69,0% - в течение всего первого года.
Авторы исследования также рассчитали, что после введения младенцу в возрасте двух месяцев вакцины DTaP (от дифтерии, столбняка и коклюша), иммунитет, выработанный после иммунизации беременной, составляет 81,4%, а после введения третьей дозы DTaP – 65,9%.
Ученые отмечают, что хотя иммунизация беременных вакциной Tdap указана в современных рекомендациях, до настоящего времени не было достаточно информации о ее эффективности в защите новорожденного в течение первого года жизни.
Ключевые слова: вакцина, педиатрия, коклюш, беременность
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