Вакцинация беременных обеспечивает 91,4% защиту новорожденных от коклюша Ретроспективное когортное исследование продемонстрировало, что вакцинация беременных обеспечивает высокий уровень защиты новорожденных от коклюша. Результаты оценки эффективности комбинированной вакцины против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) были опубликованы в журнале



В рамках работы были оценены показатели заболеваемости коклюшем среди почти 149 тыс. детей, рожденных в 2010-2015 годах. Оказалось, что введение беременным вакцины Tdap обеспечивает 91,4% защиту от коклюша в течение двух месяцев жизни ребенка и 69,0% - в течение всего первого года.



Авторы исследования также рассчитали, что после введения младенцу в возрасте двух месяцев вакцины DTaP (от дифтерии, столбняка и коклюша), иммунитет, выработанный после иммунизации беременной, составляет 81,4%, а после введения третьей дозы DTaP – 65,9%.



Ученые отмечают, что хотя иммунизация беременных вакциной Tdap указана в современных рекомендациях, до настоящего времени не было достаточно информации о ее эффективности в защите новорожденного в течение первого года жизни.



Ключевые слова: педиатрия, коклюш, беременность Ретроспективное когортное исследование продемонстрировало, что вакцинация беременных обеспечивает высокий уровень защиты новорожденных от коклюша. Результаты оценки эффективности комбинированной вакцины против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) были опубликованы в журнале Pediatrics В рамках работы были оценены показатели заболеваемости коклюшем среди почти 149 тыс. детей, рожденных в 2010-2015 годах. Оказалось, что введение беременным вакцины Tdap обеспечивает 91,4% защиту от коклюша в течение двух месяцев жизни ребенка и 69,0% - в течение всего первого года.Авторы исследования также рассчитали, что после введения младенцу в возрасте двух месяцев вакцины DTaP (от дифтерии, столбняка и коклюша), иммунитет, выработанный после иммунизации беременной, составляет 81,4%, а после введения третьей дозы DTaP – 65,9%.Ученые отмечают, что хотя иммунизация беременных вакциной Tdap указана в современных рекомендациях, до настоящего времени не было достаточно информации о ее эффективности в защите новорожденного в течение первого года жизни.Ключевые слова: вакцина









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Вакцинация беременных обеспечивает 91,4% защиту новорожденных от коклюша В рамках работы были оценены показатели заболеваемости коклюшем среди почти 149 тыс. детей, рожденных в 2010-2015 годах. Оказалось, что введение беременным вакцины Tdap обеспечивает 91,4% защиту от коклюша в течение двух месяцев жизни ребенка и 69,0% - в течение всего первого года.

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