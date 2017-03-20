Партер Mylan увеличил объем отзываемой продукции EpiPen Партнер компании Mylan по производству автоинжекторов EpiPen принял решение об увеличении объема отзываемых шприц-ручек, сообщает Reuters. Теперь препарат адреналина для самостоятельного введения будет отозван не только в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Японии, но и в США.



На прошлой неделе



Ранее Mylan была резко раскритикована общественностью за резкое повышение стоимости на EpiPen. Права на препарат были приобретены Mylan в 2007 году, отпускная цена EpiPen выросла со 100 долларов в 2008 году до 600 долларов в 2016-м. EpiPen защищен патентом и занимает монопольное положение на рынке США: на него приходится свыше 90% продаж адреналина в шприц-ручках.



Фото: Reuters



Ключевые слова: Партнер компании Mylan по производству автоинжекторов EpiPen принял решение об увеличении объема отзываемых шприц-ручек, сообщает Reuters. Теперь препарат адреналина для самостоятельного введения будет отозван не только в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Японии, но и в США.На прошлой неделе стало известно , что из-за отказа двух автоинжекторов компания Mylan отзывает с рынка 81 тыс. шприц-ручек EpiPen. Отзываемая продукция была выпущена Meridian Medical Technologies, входящей в состав Pfizer в период с декабря 2015 года по июль 2016 года.Ранее Mylan была резко раскритикована общественностью за резкое повышение стоимости на EpiPen. Права на препарат были приобретены Mylan в 2007 году, отпускная цена EpiPen выросла со 100 долларов в 2008 году до 600 долларов в 2016-м. EpiPen защищен патентом и занимает монопольное положение на рынке США: на него приходится свыше 90% продаж адреналина в шприц-ручках.Ключевые слова: Mylan









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Партер Mylan увеличил объем отзываемой продукции EpiPen На прошлой неделе стало известно, что из-за отказа двух автоинжекторов компания Mylan отзывает с рынка 81 тыс. шприц-ручек EpiPen.

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