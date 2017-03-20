NIAID запустил II фазу исследований вакцины против вируса Зика

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Главная / Новости медицины и фармации
03.04.2017 13:30
NIAID запустил II фазу исследований вакцины против вируса ЗикаНациональный институт аллергий и инфекционных заболеваний США (NIAID) запустил вторую фазу клинических исследований вакцины против вируса Зика, информирует Reuters.
В клинических исследованиях, проводимых на территории США, Пуэрто-Рико, Бразилии, Перу, Коста Рики, Панамы и Мексики, примут участие почти 2,5 тыс. человек. Целью КИ является оценка безопасности вакцины и ее иммуногенности. Также в рамках исследований будет определена оптимальная доза препарата.
Ранее американские специалисты провели клинические исследования I фазы, которые были успешно завершены в конце 2016 года. В КИ принимали участие 80 здоровых волонтеров в возрасте 18-35 лет.
Экспериментальная генная вакцина против вируса Зика была создана в Исследовательском центре вакцин NIAID. Данная вакцина не содержит инфекционный материал. В настоящее время в мире не существует официально зарегистрированной вакцины для профилактики вируса Зика.
Ключевые слова: вирус Зика
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