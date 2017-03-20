Продукцию «ЭГИС» будет сбывать дочерняя компания ООО «ЭГИС-РУС»

С 1 апреля 2017 года венгерская фармацевтическая компания «ЭГИС» перешла на полное осуществление деятельности в России через российское юридическое лицо – ООО «ЭГИС-РУС». Данный шаг позволяет обеспечить прозрачность деятельности, финансовую устойчивость и дальнейшее укрепление позиций компании на самом важном и крупном для нее рынке.



Для повышения конкурентоспособности фармпроизводитель эффективно выстраивает бизнес на всех его этапах: от формирования ассортимента и производства лекарственных средств до сбыта готовой продукции и ее маркетинговой поддержки. Окончательный переход «ЭГИС» на новую бизнес-модель связан с необходимостью оперативной адаптации сложной логистической инфраструктуры и распределительной сети в соответствии с потребностями динамично развивающегося рынка.



В связи с этим с 1 апреля 2017 года ввоз продукции в Россию, оптовая торговля, хранение, перевозка и продвижение всего ассортимента лекарственных средств «ЭГИС» будут происходить исключительно через ООО «ЭГИС-РУС». Дочерняя компания готова предложить своим партнерам сертифицированную продукцию со склада в Москве, прошедшую декларирование и таможенную очистку. В свою очередь, представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» продолжит работу по регистрации лекарственных средств компании.



Тамаш Эндреньи, генеральный директор компании «ЭГИС» в России: «В процессе перевода оптового сбыта части ассортимента через ООО «ЭГИС-РУС» мы убедились, что такая стратегия работы позволяет нам минимизировать риски возникновения дефектуры препаратов на складах российских дистрибьюторов и построить оптимальную логистическую связь между конечным потребителем, розничными сетями и дистрибьютором, сократив время поставки продукции с двадцати до двух дней. Для нас это наиболее эффективная бизнес-модель, которая позволяет компании быть гибкой и максимально оперативно реагировать на запросы наших партнеров в России».



ООО «ЭГИС-РУС» было зарегистрировано в России в 2007 году. В 2013 году ЗАО «Фармацевтический завод «ЭГИС» объявило о смене стратегии бизнеса в России и начале переходного периода от модели прямых контрактов к самостоятельной коммерческой деятельности. В течение трех лет «ЭГИС» удалось наладить оптовый сбыт ассортимента компании через российское юридическое лицо – ООО «ЭГИС-РУС».

