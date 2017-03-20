Продукцию «ЭГИС» будет сбывать дочерняя компания ООО «ЭГИС-РУС»
С 1 апреля 2017 года венгерская фармацевтическая компания «ЭГИС» перешла на полное осуществление деятельности в России через российское юридическое лицо – ООО «ЭГИС-РУС». Данный шаг позволяет обеспечить прозрачность деятельности, финансовую устойчивость и дальнейшее укрепление позиций компании на самом важном и крупном для нее рынке.
Для повышения конкурентоспособности фармпроизводитель эффективно выстраивает бизнес на всех его этапах: от формирования ассортимента и производства лекарственных средств до сбыта готовой продукции и ее маркетинговой поддержки. Окончательный переход «ЭГИС» на новую бизнес-модель связан с необходимостью оперативной адаптации сложной логистической инфраструктуры и распределительной сети в соответствии с потребностями динамично развивающегося рынка.
В связи с этим с 1 апреля 2017 года ввоз продукции в Россию, оптовая торговля, хранение, перевозка и продвижение всего ассортимента лекарственных средств «ЭГИС» будут происходить исключительно через ООО «ЭГИС-РУС». Дочерняя компания готова предложить своим партнерам сертифицированную продукцию со склада в Москве, прошедшую декларирование и таможенную очистку. В свою очередь, представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» продолжит работу по регистрации лекарственных средств компании.
Тамаш Эндреньи, генеральный директор компании «ЭГИС» в России: «В процессе перевода оптового сбыта части ассортимента через ООО «ЭГИС-РУС» мы убедились, что такая стратегия работы позволяет нам минимизировать риски возникновения дефектуры препаратов на складах российских дистрибьюторов и построить оптимальную логистическую связь между конечным потребителем, розничными сетями и дистрибьютором, сократив время поставки продукции с двадцати до двух дней. Для нас это наиболее эффективная бизнес-модель, которая позволяет компании быть гибкой и максимально оперативно реагировать на запросы наших партнеров в России».
ООО «ЭГИС-РУС» было зарегистрировано в России в 2007 году. В 2013 году ЗАО «Фармацевтический завод «ЭГИС» объявило о смене стратегии бизнеса в России и начале переходного периода от модели прямых контрактов к самостоятельной коммерческой деятельности. В течение трех лет «ЭГИС» удалось наладить оптовый сбыт ассортимента компании через российское юридическое лицо – ООО «ЭГИС-РУС».
Экспериментальная генная вакцина против вируса Зика была создана в Исследовательском центре вакцин NIAID. Исследования пройдут на территории ряда стран, эндемичных по вирусу Зика, всего в КИ примут участие почти 2,5 тыс. человек.
По словам председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика, окончательное соглашение по продаже доли российской компании «Р-Фарм» японской корпорации Mitsui должно быть достигнуто к концу апреля.
В тестовом режиме система маркировки всех лекарственных препаратов на рынке РФ будет введена к концу этого года, в течение полутора лет планируется полностью запустить систему в стране, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.
Причиной дефицита вакцин БЦЖ и БЦЖ-М2 называется запоздалое размещение Минздравом извещения о закупке. Хотя срок годности ранее поставленных в медучреждения вакцин истек 1 апреля, Минздрав разместил извещение о закупке только 28 марта.
Эксперты отмечают, что на рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!