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 Главная / Новости медицины и фармации

03.04.2017 12:16

Окончательное соглашение между «Р-Фарм» и Mitsui будет достигнуто в этом месяце

Окончательное соглашение по продаже доли российской компании «Р-Фарм» японской корпорации Mitsui должно быть достигнуто к концу этого месяца, рассказал ТАСС председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Репик напомнил, что в рамках сделки до конца июля этого года будет открыто опционное расширение, но воздержался от разглашения размера продаваемой доли и суммы сделки, поскольку переговоры с японскими партнерами все еще продолжаются.

Ранее японское издание Nikkei сообщило, что Mitsui планирует выплатить за 10% акций «Р-Фарм» от 15 до 20 млрд иен (130-174 млн долларов).

Оборот «Р-Фарм» в 2015 году составил 68,7 млрд рублей. Согласно данным базы «Спарк», 100% акций в АО «Р- Фарм» принадлежат председателю совета директоров компании Алексею Репику.

Ключевые слова: Р-Фарм, Mitsui


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