VII Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта 2017»
27-28 апреля 2017 года
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы
Научные направления конгресса
• Охрана здоровья в детско-юношеском и профессиональном спорте;
• Медицинские и педагогические аспекты повышения эффективности подготовки спортивного резерва;
• Кардиоваскулярная патология у спортсменов;
• Особенности диагностики и терапии бронхо-легочной патологии у спортсменов;
• Иммунные нарушения и их коррекция у спортсменов;
• Реабилитационные и восстановительные мероприятия в спорте;
• Специализированное питание в спорте;
• Лекарственные препараты и биологически-активные добавки в спорте;
• Методы экспресс-диагностики функционального и физического состояния спортсменов;
• Медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;
• Спортивный отбор. Медико-биологические и педагогические аспекты;
• Двигательная активность – естественное лекарственное средство;
• О физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
• Факторы риска в современном спорте: медицинские и педагогические аспекты. Особые факторы риска в детском спорте;
• Медицинское и педагогическое обеспечение детско-юношеского спорта;
• Этапная двигательная реабилитация спортсменов после оперативных вмешательств по поводу травм и посттравматических состояний опорно-двигательного аппарата;
• Новые тенденции в борьбе с применением допинга в спорте;
В рамках конгресса будут проведены рабочие совещания:
• заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
• руководителей врачебно-физкультурной службы страны;
• заведующих кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов;
• заседание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине;
мастер-классы:
• «Спортивный массаж»;
• «Тейпирование в спорте»;
• «Неотложная помощь в спорте»;
На конгрессе «Медицина для спорта-2017» будет работать выставка, на которой будут представлены последние мировые и отечественные разработки медицинского оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности.
Организаторы конгресса:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации,
• Министерство спорта Российской Федерации,
• Федеральное медико-биологическое агентство,
• Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
• Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ)
при поддержке и участии:
• Олимпийского комитета России,
• Паралимпийского комитет России,
• ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России»,
• Международной федерации спортивной медицины (FIMS),
• Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии и Грузии,
• Национальной антидопинговой организации «РУСАДА»
В рамках работы были оценены показатели заболеваемости коклюшем среди почти 149 тыс. детей, рожденных в 2010-2015 годах. Оказалось, что введение беременным вакцины Tdap обеспечивает 91,4% защиту от коклюша в течение двух месяцев жизни ребенка и 69,0% - в течение всего первого года.
Экспериментальная генная вакцина против вируса Зика была создана в Исследовательском центре вакцин NIAID. Исследования пройдут на территории ряда стран, эндемичных по вирусу Зика, всего в КИ примут участие почти 2,5 тыс. человек.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!