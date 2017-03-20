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 Главная / Новости медицины и фармации

04.04.2017 10:00

Медицина для спорта 2017

VII Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта 2017»

27-28 апреля 2017 года


Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы

Научные направления конгресса

•    Охрана здоровья в детско-юношеском и профессиональном спорте;
•    Медицинские и педагогические аспекты повышения эффективности подготовки спортивного резерва;
•    Кардиоваскулярная патология у спортсменов;
•    Особенности диагностики и терапии бронхо-легочной патологии у спортсменов;
•    Иммунные нарушения и их коррекция у спортсменов;
•    Реабилитационные и восстановительные мероприятия в спорте;
•    Специализированное питание в спорте;
•    Лекарственные препараты и биологически-активные добавки в спорте;
•    Методы экспресс-диагностики функционального и физического состояния спортсменов;
•    Медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;
•    Спортивный отбор. Медико-биологические и педагогические аспекты;
•    Двигательная активность – естественное лекарственное средство;
•    О физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
•    Факторы риска в современном спорте: медицинские и педагогические аспекты. Особые факторы риска в детском спорте;
•    Медицинское и педагогическое обеспечение детско-юношеского спорта;
•    Этапная двигательная реабилитация спортсменов после оперативных вмешательств по поводу травм и посттравматических состояний опорно-двигательного аппарата;
•    Новые тенденции в борьбе с применением допинга в спорте;

В рамках конгресса будут проведены рабочие совещания:

•    заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
•    руководителей врачебно-физкультурной службы страны;
•    заведующих кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов;
•    заседание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине;
мастер-классы:
•    «Спортивный массаж»;
•    «Тейпирование в спорте»;
•    «Неотложная помощь в спорте»;

На конгрессе «Медицина для спорта-2017» будет работать выставка, на которой будут представлены последние мировые и отечественные разработки медицинского оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности.

Организаторы конгресса:

•    Министерство здравоохранения Российской Федерации,
•    Министерство спорта Российской Федерации,
•    Федеральное медико-биологическое агентство,
•    Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
•    Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ)
при поддержке и участии:

•    Олимпийского комитета России,
•    Паралимпийского комитет России,
•    ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России»,
•    Международной федерации спортивной медицины (FIMS),
•    Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии и Грузии,
•    Национальной антидопинговой организации «РУСАДА»

Регистрация для получения именного входного билета: http://expodata.ru/~expopress/2017/medforsport_2017/regonline.php




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