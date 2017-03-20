Медицина для спорта 2017

VII Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта 2017»

27-28 апреля 2017 года



Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы



Научные направления конгресса



• Охрана здоровья в детско-юношеском и профессиональном спорте;

• Медицинские и педагогические аспекты повышения эффективности подготовки спортивного резерва;

• Кардиоваскулярная патология у спортсменов;

• Особенности диагностики и терапии бронхо-легочной патологии у спортсменов;

• Иммунные нарушения и их коррекция у спортсменов;

• Реабилитационные и восстановительные мероприятия в спорте;

• Специализированное питание в спорте;

• Лекарственные препараты и биологически-активные добавки в спорте;

• Методы экспресс-диагностики функционального и физического состояния спортсменов;

• Медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;

• Спортивный отбор. Медико-биологические и педагогические аспекты;

• Двигательная активность – естественное лекарственное средство;

• О физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

• Факторы риска в современном спорте: медицинские и педагогические аспекты. Особые факторы риска в детском спорте;

• Медицинское и педагогическое обеспечение детско-юношеского спорта;

• Этапная двигательная реабилитация спортсменов после оперативных вмешательств по поводу травм и посттравматических состояний опорно-двигательного аппарата;

• Новые тенденции в борьбе с применением допинга в спорте;



В рамках конгресса будут проведены рабочие совещания:



• заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;

• руководителей врачебно-физкультурной службы страны;

• заведующих кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов;

• заседание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине;

мастер-классы:

• «Спортивный массаж»;

• «Тейпирование в спорте»;

• «Неотложная помощь в спорте»;



На конгрессе «Медицина для спорта-2017» будет работать выставка, на которой будут представлены последние мировые и отечественные разработки медицинского оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности.



Организаторы конгресса:



• Министерство здравоохранения Российской Федерации,

• Министерство спорта Российской Федерации,

• Федеральное медико-биологическое агентство,

• Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,

• Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ)

при поддержке и участии:



• Олимпийского комитета России,

• Паралимпийского комитет России,

• ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России»,

• Международной федерации спортивной медицины (FIMS),

• Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии и Грузии,

• Национальной антидопинговой организации «РУСАДА»



Регистрация для получения именного входного билета: http://expodata.ru/~expopress/2017/medforsport_2017/regonline.php