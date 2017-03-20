Система маркировки ЛС будет полностью внедрена к 2019 году Система маркировки всех лекарственных препаратов на российском рынке в тестовом режиме будет запущена к концу этого года, а полноценно может заработать в течение ближайших полутора лет. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли, информирует



«По лекарствам мы сейчас занимаемся введением системы маркировки. В пилотном режиме система заработает уже к концу текущего года, в отношении нескольких десятков позиций, и несколько аптечных сетей будут в этом участвовать, а также дистрибьюторы, больницы отдельные. И в течение полутора лет, я думаю, мы сможем ввести систему в целом в стране. Вообще целевая точка - 1 января 2019 года», - заявил Дворкович.



В настоящее время в России действуют два проекта по маркировке лекарств и меховых изделий. По данным Росздравнадзора, в рамках эксперимента будут маркированы 60 торговых наименований, в том числе 10 лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов в России.



Ключевые слова: Система маркировки всех лекарственных препаратов на российском рынке в тестовом режиме будет запущена к концу этого года, а полноценно может заработать в течение ближайших полутора лет. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли, информирует ТАСС «По лекарствам мы сейчас занимаемся введением системы маркировки. В пилотном режиме система заработает уже к концу текущего года, в отношении нескольких десятков позиций, и несколько аптечных сетей будут в этом участвовать, а также дистрибьюторы, больницы отдельные. И в течение полутора лет, я думаю, мы сможем ввести систему в целом в стране. Вообще целевая точка - 1 января 2019 года», - заявил Дворкович.В настоящее время в России действуют два проекта по маркировке лекарств и меховых изделий. По данным Росздравнадзора, в рамках эксперимента будут маркированы 60 торговых наименований, в том числе 10 лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов в России.Ключевые слова: маркировка лекарств









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Система маркировки ЛС будет полностью внедрена к 2019 году В тестовом режиме система маркировки всех лекарственных препаратов на рынке РФ будет введена к концу этого года, в течение полутора лет планируется полностью запустить систему в стране, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

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