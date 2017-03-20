Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика

III Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика»

15-16 мая 2017 года

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы



Организаторы: Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации и ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации. При поддержке и участии Департамента здравоохранения г. Москвы, федеральных министерств, агентств и медицинских служб силовых ведомств.

Проведение конференции призвано объединить усилия врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей лабораторной диагностики и др. специалистов, работающих в государственных, ведомственных и коммерческих медицинских организациях, в решении актуальных проблем борьбы с инфекционными заболеваниями, разработке новых подходов к их лечению и методам профилактики.

Вопросы, планируемые к рассмотрению на конференции:

• Анализ инфекционной заболеваемости в стране и регионах

• Клинические рекомендации по ведению инфекционных больных

• Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия территории страны.

• Лабораторно-диагностические аспекты эпидемиологического надзора.

• Новые эмерджентные инфекции – угрозы мирового и регионарного масштаба.

• Социально-значимые инфекции: проблемы раннего выявления, приверженности к лечению и профилактических мероприятий.

• Хронические вирусные гепатиты В и С: современные достижения противовирусной терапии. Оценка клинической эффективности.

• Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем

• Вопросы дезинфектологии и стерилизации.

• Современная лабораторная этиологическая диагностика инфекционных заболеваний.

• Грипп и ОРВИ – итоги эпидемического сезона 2016-2017 гг. Иммунопрофилактика гриппа, достижения и перспективы.

• Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: проблемы и решения.

• Вопросы клинической диагностики, профилактики и лечения острых кишечных инфекций.

• Природно-очаговые инфекционные заболевания у жителей различных регионов страны.

• Рациональная этиотропная терапия в лечении инфекционных заболеваний.

К участию в работе конференции приглашены ведущие специалисты в области инфекционных болезней и эпидемиологии, специалисты Роспотребнадзора, военные медики, медицинские специалисты МВД, ФСИН, ФСБ, центров гигиены и эпидемиологии, врачи инфекционисты и эпидемиологи, терапевты, пульмонологи, гастроэнтерологи, фтизиатры, иммунологи, специалисты лучевой диагностики, микробиологи и вирусологи, научные сотрудники клинических отделов НИИ, преподаватели кафедр терапии, инфекционных болезней и эпидемиологии различных медицинских ВУЗов страны.

В рамках конференции будет организована работа выставочной экспозиции, на которой будут представлены современные технологии, диагностические и лекарственные препараты, средства и оборудование для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий, вспомогательные средства.

Сайт: http://expodata.ru/~expopress/2017/infections_2017/