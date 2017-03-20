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Главная / Новости медицины и фармации
03.04.2017 10:28
Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика
III Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика»
15-16 мая 2017 года
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы
Организаторы: Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации и ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации. При поддержке и участии Департамента здравоохранения г. Москвы, федеральных министерств, агентств и медицинских служб силовых ведомств.
Проведение конференции призвано объединить усилия врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей лабораторной диагностики и др. специалистов, работающих в государственных, ведомственных и коммерческих медицинских организациях, в решении актуальных проблем борьбы с инфекционными заболеваниями, разработке новых подходов к их лечению и методам профилактики.
Вопросы, планируемые к рассмотрению на конференции:
• Анализ инфекционной заболеваемости в стране и регионах
К участию в работе конференции приглашены ведущие специалисты в области инфекционных болезней и эпидемиологии, специалисты Роспотребнадзора, военные медики, медицинские специалисты МВД, ФСИН, ФСБ, центров гигиены и эпидемиологии, врачи инфекционисты и эпидемиологи, терапевты, пульмонологи, гастроэнтерологи, фтизиатры, иммунологи, специалисты лучевой диагностики, микробиологи и вирусологи, научные сотрудники клинических отделов НИИ, преподаватели кафедр терапии, инфекционных болезней и эпидемиологии различных медицинских ВУЗов страны.
В рамках конференции будет организована работа выставочной экспозиции, на которой будут представлены современные технологии, диагностические и лекарственные препараты, средства и оборудование для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий, вспомогательные средства.
Сайт: http://expodata.ru/~expopress/2017/infections_2017/
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