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 Главная / Новости медицины и фармации

03.04.2017 10:01

«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин от туберкулеза в апреле

В апреле в России не останется вакцин для профилактики туберкулеза БЦЖ и БЖЦ-М 2, предупредила компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком данных препаратов. Причиной дефицита является слишком позднее размещение Минздравом извещения о закупке, сообщает RNS.

Срок годности препаратов, поставленных в медицинские учреждения ранее, истек, 1 апреля 2017 года, рассказали RNS в пресс-службе «Нацимбио».

«"Национальная иммунобиологическая компания" в 2016 году в рамках национального календаря профилактических прививок поставила 100% объема госзаказа вакцин БЦЖ и БЖЦ-М во все регионы страны. В соответствии с требованиями контракта последняя партия препаратов имела срок годности до 1 апреля 2017 года», — сказали в пресс-службе.

Минздрав разместил извещение о закупке вакцин для профилактики туберкулеза только 28 марта, следовательно в соответствии  с действующим законодательством о закупках контракты могут быть заключены не ранее 3–4 апреля.

«Нацимбио» сможет осуществить поставки препаратов в течение двух недель после заключения контракта, таким образом, препараты смогут появиться в поликлиниках и больницах не ранее 17–18 апреля.

Все закупочные мероприятия в отношении вакцин БЦЖ завершены, сейчас идет процедура заключения контракта с единственным поставщиком, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. «В случае если поставщик выполнит все свои обязательства по заключению контракта и поставке указанных вакцин, никакого дефицита не возникнет», — заявили в ведомстве.

«Нацимбио» определена единственным поставщиком вакцин других иммунобиологических лекарственных препаратов, включенных в национальный календарь профилактических прививок, распоряжением правительства от 17 июня 2015 года.

Ключевые слова: Нацимбио, Минздрав, туберкулез, вакцина БЦЖ


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