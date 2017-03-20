«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин от туберкулеза в апреле

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Главная / Новости медицины и фармации
03.04.2017 10:01
«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин от туберкулеза в апрелеВ апреле в России не останется вакцин для профилактики туберкулеза БЦЖ и БЖЦ-М 2, предупредила компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком данных препаратов. Причиной дефицита является слишком позднее размещение Минздравом извещения о закупке, сообщает RNS.
Срок годности препаратов, поставленных в медицинские учреждения ранее, истек, 1 апреля 2017 года, рассказали RNS в пресс-службе «Нацимбио».
«"Национальная иммунобиологическая компания" в 2016 году в рамках национального календаря профилактических прививок поставила 100% объема госзаказа вакцин БЦЖ и БЖЦ-М во все регионы страны. В соответствии с требованиями контракта последняя партия препаратов имела срок годности до 1 апреля 2017 года», — сказали в пресс-службе.
Минздрав разместил извещение о закупке вакцин для профилактики туберкулеза только 28 марта, следовательно в соответствии с действующим законодательством о закупках контракты могут быть заключены не ранее 3–4 апреля.
«Нацимбио» сможет осуществить поставки препаратов в течение двух недель после заключения контракта, таким образом, препараты смогут появиться в поликлиниках и больницах не ранее 17–18 апреля.
Все закупочные мероприятия в отношении вакцин БЦЖ завершены, сейчас идет процедура заключения контракта с единственным поставщиком, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. «В случае если поставщик выполнит все свои обязательства по заключению контракта и поставке указанных вакцин, никакого дефицита не возникнет», — заявили в ведомстве.
«Нацимбио» определена единственным поставщиком вакцин других иммунобиологических лекарственных препаратов, включенных в национальный календарь профилактических прививок, распоряжением правительства от 17 июня 2015 года.
Ключевые слова: Нацимбио, Минздрав, туберкулез, вакцина БЦЖ
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