«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин от туберкулеза в апреле В апреле в России не останется вакцин для профилактики туберкулеза БЦЖ и БЖЦ-М 2, предупредила компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком данных препаратов. Причиной дефицита является слишком позднее размещение Минздравом извещения о закупке, сообщает



Срок годности препаратов, поставленных в медицинские учреждения ранее, истек, 1 апреля 2017 года, рассказали RNS в пресс-службе «Нацимбио».



«"Национальная иммунобиологическая компания" в 2016 году в рамках национального календаря профилактических прививок поставила 100% объема госзаказа вакцин БЦЖ и БЖЦ-М во все регионы страны. В соответствии с требованиями контракта последняя партия препаратов имела срок годности до 1 апреля 2017 года», — сказали в пресс-службе.



Минздрав разместил извещение о закупке вакцин для профилактики туберкулеза только 28 марта, следовательно в соответствии с действующим законодательством о закупках контракты могут быть заключены не ранее 3–4 апреля.



«Нацимбио» сможет осуществить поставки препаратов в течение двух недель после заключения контракта, таким образом, препараты смогут появиться в поликлиниках и больницах не ранее 17–18 апреля.



Все закупочные мероприятия в отношении вакцин БЦЖ завершены, сейчас идет процедура заключения контракта с единственным поставщиком, сообщили



«Нацимбио» определена единственным поставщиком вакцин других иммунобиологических лекарственных препаратов, включенных в национальный календарь профилактических прививок, распоряжением правительства от 17 июня 2015 года.



Ключевые слова: Минздрав, туберкулез, вакцина БЦЖ В апреле в России не останется вакцин для профилактики туберкулеза БЦЖ и БЖЦ-М 2, предупредила компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком данных препаратов. Причиной дефицита является слишком позднее размещение Минздравом извещения о закупке, сообщает RNS Срок годности препаратов, поставленных в медицинские учреждения ранее, истек, 1 апреля 2017 года, рассказали RNS в пресс-службе «Нацимбио».«"Национальная иммунобиологическая компания" в 2016 году в рамках национального календаря профилактических прививок поставила 100% объема госзаказа вакцин БЦЖ и БЖЦ-М во все регионы страны. В соответствии с требованиями контракта последняя партия препаратов имела срок годности до 1 апреля 2017 года», — сказали в пресс-службе.Минздрав разместил извещение о закупке вакцин для профилактики туберкулеза только 28 марта, следовательно в соответствии с действующим законодательством о закупках контракты могут быть заключены не ранее 3–4 апреля.«Нацимбио» сможет осуществить поставки препаратов в течение двух недель после заключения контракта, таким образом, препараты смогут появиться в поликлиниках и больницах не ранее 17–18 апреля.Все закупочные мероприятия в отношении вакцин БЦЖ завершены, сейчас идет процедура заключения контракта с единственным поставщиком, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. «В случае если поставщик выполнит все свои обязательства по заключению контракта и поставке указанных вакцин, никакого дефицита не возникнет», — заявили в ведомстве.«Нацимбио» определена единственным поставщиком вакцин других иммунобиологических лекарственных препаратов, включенных в национальный календарь профилактических прививок, распоряжением правительства от 17 июня 2015 года.Ключевые слова: Нацимбио









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