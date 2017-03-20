За 10 лет распространенность депрессии в мире выросла на 18% Депрессия является основной причиной потери трудоспособности во всем мире. По подсчетам



В этом году Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, посвятили борьбе с депрессией. В честь этого ВОЗ запускает годовую кампанию по борьбе повышению доступности терапии данного заболевания.



В ВОЗ подчеркивают, что в первую очередь необходимо решить проблему дискриминации и предрассудков, связанных с депрессией. В организации выразили обеспокоенность отсутствием государственной поддержки пациентам с нарушениями психического состояния: даже в развитых странах только 50% пациентов с депрессией получают необходимое лечение. В среднем только 3% средств, выделенных на здравоохранение, направляется на решение вопросов психического здоровья.



Было подсчитано, что каждый доллар, инвестированный в увеличение доступности терапии депрессии и тревожности, приносит 4 доллара благодаря повышению работоспособности и общего состояния здоровья пациентов. Наиболее распространенными методами лечения депрессия является медикаментозная терапия, разговорная психотерапия, а также их комбинация.



Ключевые слова: депрессия Депрессия является основной причиной потери трудоспособности во всем мире. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 300 млн человек живут с депрессией, а распространенность заболевания с 2005 по 2015 гг. увеличилась на 18%.В этом году Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, посвятили борьбе с депрессией. В честь этого ВОЗ запускает годовую кампанию по борьбе повышению доступности терапии данного заболевания.В ВОЗ подчеркивают, что в первую очередь необходимо решить проблему дискриминации и предрассудков, связанных с депрессией. В организации выразили обеспокоенность отсутствием государственной поддержки пациентам с нарушениями психического состояния: даже в развитых странах только 50% пациентов с депрессией получают необходимое лечение. В среднем только 3% средств, выделенных на здравоохранение, направляется на решение вопросов психического здоровья.Было подсчитано, что каждый доллар, инвестированный в увеличение доступности терапии депрессии и тревожности, приносит 4 доллара благодаря повышению работоспособности и общего состояния здоровья пациентов. Наиболее распространенными методами лечения депрессия является медикаментозная терапия, разговорная психотерапия, а также их комбинация.Ключевые слова: ВОЗ









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