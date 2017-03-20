Главная / Новости медицины и фармации Минпромторг России будет поддерживать развитие российского производства фармацевтических субстанций «Третий лишний» государственных закупок лекарств продолжает показывать свою эффективность», - обозначил заместитель директора Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, выступая на IX Конференции «Государственное регулирование и российская фармацевтическая промышленность – 2017: продолжение диалога».



Мероприятие состоялось 29 марта. Это совместный проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) и Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). Первая дискуссионная площадка Конференции была посвящена главным трендам современного фармацевтического рынка и затронула целый перечень регуляторных мер, в том числе трехступенчатую конструкцию госзакупок лекарств.



«Доля отечественных лекарственных препаратов в государственных закупках в 2014 году составляла 19%, сейчас этот показатель достигает 30%, - подчеркнул Алексей Алехин, указав, что статистика говорит об эффективности конструкции. - Ежегодно мы видим рост производства лекарств в районе 20% в денежном выражении. Это больше чем рост всего рынка».



По поручению Правительства Российской Федерации Министерство промышленности и торговли РФ работает над развитием Постановления «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок». Как обозначил заместитель директора департамента ведомства, задача - подтолкнуть производителей фармацевтических субстанций к развитию своего портфеля, при этом учесть интересы игроков рынка-производителей готовых лекарственных форм.



«Одним из векторов, которые министерство будет поддерживать, является развитие производства фармацевтических субстанций, - подчеркнул Алексей Алехин. - Но мы не в коем случае не настаиваем на том, чтоб производители готовых форм вкладывали в собственное производство субстанций. Есть возможность использовать уже имеющиеся мощности и размещать производство субстанций под заказ».



Отдельное внимание было уделено возможности участия в госзакупках наравне с действующими производителями субстанций, готовых лекарственных форм предприятий, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК). Такое поручение было дано заместителем председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем.



«Если производитель готовых лекарственных форм получает возможность со СПИКом участвовать в государственных закупках наравне с производителем полного цикла, который в производстве лекарственного препарата использует отечественную фармацевтическую субстанцию, то это позволит обеспечить конкуренцию в этом сегменте и соответственно снижение цены», - пояснил Алексей Алехин.



Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев отметил, производителей субстанций беспокоит вопрос подтверждения подлинности производства субстанций на территории РФ. Предложения по урегулированию его вместе с другими инициативами экспертного сообщества по совершенствованию обсуждаемого постановления направлены в федеральные органы исполнительной власти.



Заместитель директора департамента Минпромторга России поблагодарил Ассоциацию Российских фармацевтических производителей и Ассоциацию международных фармацевтических производителей за активное участие в работе ведомства и представление позиции отрасли.



Участники сессии «Главные тренды развития современного фармацевтического рынка» обсудили также вопросы GMP-инспектирования, внедрения автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до потребителя. Так, по словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Дмитрия Пархоменко, в эксперименте в настоящее время на добровольной основе принимают участие более 30 фармацевтических производителей, 7 фармдистрибьюторов, 300 медицинских и аптечных организаций, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба, в 9 российских субъектах.



Значимость поднимаемых вопросов подчеркнул исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимр Шипков, так как они определяют вектор движения фармацевтического рынка.



Как обозначил Алексей Алехин, фармацевтическая отрасль показывает развитие инвестиционного капитала, при этом инвестиции направляются не только на строительство новых производств, но и укрепление медицинской базы, проведение клинических исследований. С 2011 года – за период реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» - 40 млрд рублей было выделено из бюджета, порядка 150 млрд составили вложения частного бизнеса в отрасль.





Ключевые слова: «Третий лишний» государственных закупок лекарств продолжает показывать свою эффективность», - обозначил заместитель директора Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, выступая на IX Конференции «Государственное регулирование и российская фармацевтическая промышленность – 2017: продолжение диалога».Мероприятие состоялось 29 марта. Это совместный проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) и Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). Первая дискуссионная площадка Конференции была посвящена главным трендам современного фармацевтического рынка и затронула целый перечень регуляторных мер, в том числе трехступенчатую конструкцию госзакупок лекарств.«Доля отечественных лекарственных препаратов в государственных закупках в 2014 году составляла 19%, сейчас этот показатель достигает 30%, - подчеркнул Алексей Алехин, указав, что статистика говорит об эффективности конструкции. - Ежегодно мы видим рост производства лекарств в районе 20% в денежном выражении. Это больше чем рост всего рынка».По поручению Правительства Российской Федерации Министерство промышленности и торговли РФ работает над развитием Постановления «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок». Как обозначил заместитель директора департамента ведомства, задача - подтолкнуть производителей фармацевтических субстанций к развитию своего портфеля, при этом учесть интересы игроков рынка-производителей готовых лекарственных форм.«Одним из векторов, которые министерство будет поддерживать, является развитие производства фармацевтических субстанций, - подчеркнул Алексей Алехин. - Но мы не в коем случае не настаиваем на том, чтоб производители готовых форм вкладывали в собственное производство субстанций. Есть возможность использовать уже имеющиеся мощности и размещать производство субстанций под заказ».Отдельное внимание было уделено возможности участия в госзакупках наравне с действующими производителями субстанций, готовых лекарственных форм предприятий, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК). Такое поручение было дано заместителем председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем.«Если производитель готовых лекарственных форм получает возможность со СПИКом участвовать в государственных закупках наравне с производителем полного цикла, который в производстве лекарственного препарата использует отечественную фармацевтическую субстанцию, то это позволит обеспечить конкуренцию в этом сегменте и соответственно снижение цены», - пояснил Алексей Алехин.Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев отметил, производителей субстанций беспокоит вопрос подтверждения подлинности производства субстанций на территории РФ. Предложения по урегулированию его вместе с другими инициативами экспертного сообщества по совершенствованию обсуждаемого постановления направлены в федеральные органы исполнительной власти.Заместитель директора департамента Минпромторга России поблагодарил Ассоциацию Российских фармацевтических производителей и Ассоциацию международных фармацевтических производителей за активное участие в работе ведомства и представление позиции отрасли.Участники сессии «Главные тренды развития современного фармацевтического рынка» обсудили также вопросы GMP-инспектирования, внедрения автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до потребителя. Так, по словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Дмитрия Пархоменко, в эксперименте в настоящее время на добровольной основе принимают участие более 30 фармацевтических производителей, 7 фармдистрибьюторов, 300 медицинских и аптечных организаций, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба, в 9 российских субъектах.Значимость поднимаемых вопросов подчеркнул исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимр Шипков, так как они определяют вектор движения фармацевтического рынка.Как обозначил Алексей Алехин, фармацевтическая отрасль показывает развитие инвестиционного капитала, при этом инвестиции направляются не только на строительство новых производств, но и укрепление медицинской базы, проведение клинических исследований. С 2011 года – за период реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» - 40 млрд рублей было выделено из бюджета, порядка 150 млрд составили вложения частного бизнеса в отрасль.Ключевые слова: Минпромторг



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