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Главная / Новости медицины и фармации
31.03.2017 14:31
30 марта состоялось III совещание профильной комиссии МЗ РФ по специальности «Онкология»30 марта 2017 года в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России состоялось третье заседание профильной комиссии по специальности «Онкология». В работе совещания приняли участие главные внештатные специалисты-онкологи субъектов РФ, главные онкологи Федеральных округов, под председательством главного внештатного онколога Минздрава России, академика РАН М.И. Давыдова и начальника отдела реализации специальных программ Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Минздрава РФ М.В. Крамарова.
Открывая III-е заседание профильной комиссии, главный внештатный онколог Минздрава России Давыдов М.И. констатировал: «Перед нами стоит сложнейшая задача – создание стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. К сожалению, в нашей стране нет консолидированной и единой позиции по оказанию онкологической помощи больным, которая позволяла бы решить глобальную проблему – запущенность онкологических больных. Самый главный и единственный показатель эффективности работы онкологической службы в каждом регионе – это снижение смертности онкологических больных на первом году выявления заболевания. Задача национальной стратегии как раз и заключается в том, чтобы создать такую противораковую службу, которая предполагает под собой структуру, способную анализировать статистику, контролировать регистр и работу учреждений, проводить анализ, совершенствовать образовательные стандарты для подготовки кадров, модернизировать материально-техническое обеспечение».
В ходе совещания был представлен проект национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на период 2018-2030 года, который должен стать основным документом определяющим развитие онкологической службы в России на среднесрочный и долгосрочный период до 2030 года. Стратегия предусматривает реализацию мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере онкологии, модернизацию материально-технического оснащения профильных ЛПУ как на федеральном, так и региональном уровне, улучшение системы лекарственного обеспечения онкологических больных и мероприятий по модернизации Российского канцер-регистра.
Кроме этого, в рамках совещания, главными онкологами федеральных округов были представлены концепции реализации мероприятий национальной стратегии по подотчетным федеральным округам. Также был принят план по разработке федеральных образовательных стандартов и фондов оценочных средств для профессиональной подготовки врачей –онкологов. Эта работа будет завершена до конца 2017 года.
Стратегия будет представлена в июне 2017 года на съезде онкологов в Уфе. Программа будет рассчитана до 2030 года и позволит обеспечить решение задач, не только стоящих перед врачами-онкологами, но и включенных в социально-экономический и демографический планы развития РФ.
Ключевые слова: онкология
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