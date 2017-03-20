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 Главная / Новости медицины и фармации

31.03.2017 14:35

В Калужской области появится первый в РФ центр доклинических исследований

При финансовом содействии Министерства здравоохранения РФ на базе экспериментального сектора Обнинского медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба будет организован первый в стране центр доклинических исследований, сообщает ИА REGNUM.

По словам депутата Госдумы РФ от Калужской области Геннадия Скляра, новый центр исследований усилит позиции Калужского фармацевтического кластера для выхода на отечественный фармрынок новых лекарственных препаратов, в том числе радиологического профиля.

Сегодня калужский фармкластер выпускает 139 лекарственных препаратов. . Более 80% продукции кластера — готовые лекарственные средства. Калужский фармкластер насчитывает более 62 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных предприятий — «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «ФАРМ-СИНТЕЗ», «Сфера-Фарм», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания».

Ключевые слова: доклинические исследования, импортозамещение


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31.03.2017 14:35

В Калужской области появится первый в РФ центр доклинических исследований

При поддержке Минздрава в Обнинске появится первый в стране центр доклинических исследований. По словам депутата Госдумы РФ от Калужской области Геннадия Скляра, новый центр исследований усилит позиции Калужского фармацевтического кластера для выхода на отечественный фармрынок новых лекарственных препаратов, в том числе радиологического профиля.

31.03.2017 13:39

Российский рынок энтеросорбентов показал значительный рост

Общий объем розничного коммерческого рынка энтеросорбентов по итогам 2016 г. составил около 7,9 млрд рублей или 118,9 млн упаковок. Аналитики Remedium отмечают, что наибольшая доля продаж в стоимостном выражении приходится на кремнийсодержащие сорбенты.

31.03.2017 12:17

В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологий

Эксперты из клуба «Сумма технологий», созданного по инициативе «Роснано» отметили, что массовая медицина в России развита лучше, чем инновационная. . Сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.

31.03.2017 10:15

Компании США и Великобритании объединились в борьбе с опасными бактериями

В конце 2014 года эксперты подсчитали, что к 2050 году инфекционные заболевания, вызванные лекарственно-устойчивыми микроорганизмами, станут причиной смерти 10 млн человек ежегодно, а их бремя достигнет 100 трлн долларов.

30.03.2017 17:14

Информацию о своих пациентах ищут в сети Интернет 16% врачей

Хотя многие просматривают онлайн-странички из любопытства или по привычке, некоторые врачи признаются, что используют Интернет и социальные сети для получения дополнительной информации о пациенте.

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