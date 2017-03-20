В Калужской области появится первый в РФ центр доклинических исследований

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Главная / Новости медицины и фармации
31.03.2017 14:35
В Калужской области появится первый в РФ центр доклинических исследованийПри финансовом содействии Министерства здравоохранения РФ на базе экспериментального сектора Обнинского медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба будет организован первый в стране центр доклинических исследований, сообщает ИА REGNUM.
По словам депутата Госдумы РФ от Калужской области Геннадия Скляра, новый центр исследований усилит позиции Калужского фармацевтического кластера для выхода на отечественный фармрынок новых лекарственных препаратов, в том числе радиологического профиля.
Сегодня калужский фармкластер выпускает 139 лекарственных препаратов. . Более 80% продукции кластера — готовые лекарственные средства. Калужский фармкластер насчитывает более 62 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных предприятий — «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «ФАРМ-СИНТЕЗ», «Сфера-Фарм», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания».
Ключевые слова: доклинические исследования, импортозамещение
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