Российский рынок энтеросорбентов показал значительный рост

В последние годы российский рынок энтеросорбентов активно растет в рублях, однако при этом сокращаются объемы продаж в упаковках по сравнению с докризисным уровнем. В целом за 2014-2016 гг. среднегодовой темп роста рынка ЛС и БАД энтеросорбционного действия в России составил +12% в рублях и -5% в упаковках. Аналитики Remedium отмечают рост натуральных объемов рынка за последний год - продажи в упаковках выросли на 12%.Общий объем розничного коммерческого рынка энтеросорбентов по итогам 2016 г. составил около 7,9 млрд рублей или 118,9 млн упаковок, свидетельствуют данные QuintilesIMS. Наибольшая доля продаж в стоимостном выражении приходится на кремнийсодержащие сорбенты: доля ЛС и БАД этого состава в 2016 году превысила 57%. В натуральном выражении с долей 78% лидировали углеродные энтеросорбенты.Активнее всего развивается сегмент природных органических сорбентов, занимающих 2 место (22%) по доле продаж в стоимостном выражении. Только за последние 2 года на рынке появилось около 16 новых ЛС и БАД, 8 из них относятся к группе природных органических сорбентов.