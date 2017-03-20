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 Главная / Новости медицины и фармации

31.03.2017 13:39

Российский рынок энтеросорбентов показал значительный рост

В последние годы российский рынок энтеросорбентов активно растет в рублях, однако при этом сокращаются объемы продаж в упаковках по сравнению с докризисным уровнем. В целом за 2014-2016 гг. среднегодовой темп роста рынка ЛС и БАД энтеросорбционного действия в России составил +12% в рублях и -5% в упаковках. Аналитики Remedium отмечают рост натуральных объемов рынка за последний год - продажи в упаковках выросли на 12%.

Общий объем розничного коммерческого рынка энтеросорбентов по итогам 2016 г. составил около 7,9 млрд рублей или 118,9 млн упаковок, свидетельствуют данные QuintilesIMS. Наибольшая доля продаж в стоимостном выражении приходится на кремнийсодержащие сорбенты: доля ЛС и БАД этого состава в 2016 году превысила 57%. В натуральном выражении с долей 78% лидировали углеродные энтеросорбенты.

Активнее всего развивается сегмент природных органических сорбентов, занимающих 2 место (22%) по доле продаж в стоимостном выражении. Только за последние 2 года на рынке появилось около 16 новых ЛС и БАД, 8 из них относятся к группе природных органических сорбентов.

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Ключевые слова: аналитика Remedium


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