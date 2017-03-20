Главная / Новости медицины и фармации 1 апреля стартует III Международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест» 28 марта 2017 года в медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная старту профессиональной премии специалистов аптечного сообщества – III Международной фармацевтической премии «Зеленый Крест». Члены Экспертного совета премии и представители аптечного сообщества на протяжении следующих нескольких месяцев выберут лучшие аптеки и аптечные сети, дистрибьюторы и производители, бренды и профессиональные СМИ. Премия «Зеленый Крест», как и всегда, обещает стать для аптечного сообщества главным событием года.



Генеральным спонсором пресс-конференции стала компания ООО «Гриндекс Рус», а официальными спонсорами – компании ООО «САНТА СНГ» и ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС».



Пресс-конференцию открыл Председатель Организационного комитета премии. Гарик Тадевосян. Он представил членов Организационного комитета: «В Организационный комитет премии вошли все самые крупные аналитические компании страны – Alpha Research & Marketing, DSM Group, GfK, QuintilesIMS, RNC Pharma, Romir и Mediascope. Контроль всех этапов премии, проверку и верификацию результатов голосования будет осуществляться крупнейшей в мире аудиторской компанией Deloitte.



Говоря о целях и задачах премии, он коснулся основных из них:

• популяризация и повышение значимости профессии фармацевта и провизора в условиях возрастающего внимания общества и государства к здоровью граждан и качеству оказания медицинских услуг;

• выявление, признание и поощрение лучших, успешных и эффективных представителей аптечного и фармацевтического сообщества за их вклад в развитие открытого организованного рынка фармацевтической продукции и соответствие высоким стандартам качества представляемой продукции и услуг;

• возрождение и поддержка статуса аптеки как социально-значимой организации в сфере здравоохранения. Стимулирование помощи и поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, поощрение и развитие социальной направленности в деятельности аптечных учреждений;



Рассказав об основных особенностях премии, Гарик Тадевосян передал слово Юлии Нечаевой, Директору отдела стратегических исследований аналитической компании DSM Group, которая представила презентацию «Новая реальность. Фарма 2016».



«Фармацевтический рынок в 2016 г. вырос на 6,7%, что все еще меньше среднего темпа роста рынка за последние 5 лет. Инфляция цен на лекарства составила 5,0%, что сопоставима с индексом потребительских цен (5,4%). Коммерческий сегмент фармацевтического рынка вышел в положительную зону только во втором полугодии 2017 г., а локомотивом роста стали безрецептурные препараты. Растет доля генерических продуктов, которые занимают около 64% в рублях. Также продолжается рост доли отечественных препаратов.



За первые два месяца 2017 года рынок вырос почти на 17%, но с учетом достаточно сильной второй половины 2016 года, удержать такие темпы роста будет сложно. По прогнозу компании рост фармацевтического рынка в 2016 году составит около 10%».



Тему развития аптечного и дистрибьюторского сегментов фармацевтического рынка продолжил Павел Расщупкин, Директор по аналитике компании RNC Pharma в своей презентации «Состояние товаропроводящей цепочки».



«Продолжается консолидация оптового и розничного сегментов фармацевтического рынка. Доля ТОП15 дистрибьюторов в 2016 году составила 81%, а аптечных сетей – 27,9%. Растет также доля маркетинговых объединений – около 10% независимых аптек и небольших аптечных сетей входит в их состав».



По данным компании RNC Pharma рост фармацевтического рынка в 2017 году составит около 11%.



Благодаря презентации Татьяны Литвиновой, Заместителя генерального директора компании Alpha Research & Marketing, участники пресс-конференции узнали подробности об аптечных сетях - розничном сегменте фармацевтического рынка.



«Количество аптек за 2016 год увеличилось на 4%, перейдя порог в 60 000 аптечных учреждений. Активно растет выручка аптек». Достаточно подробно была проанализирована структура аптек по регионам Российской Федерации, размер среднего чека, оборот и рейтинги по итогам 2016 года. По прогнозам компании, рост фармацевтического рынка в 2017 году составит около 6%.

Презентация Марины Шепотиненко, Директора по работе с клиентами компании GfK, была посвящена поведению покупателей и фармацевтов в сетевых и несетевых аптеках.



«Основными драйверами покупки остаются предыдущий опыт использования, рекомендации фармацевтов и врачей. При этом доля первых двух драйверов растет, а доля рекомендаций врачей падает. По доле рекомендаций фармацевтов лидером является аптечная сеть «Вита», а по доле рекомендаций врачей – аптечная сеть «Социальная аптека».



Затраты населения на покупку лекарственных препаратов растут, составляя около 4-5% от бюджета домашних хозяйств. Самые высокие затраты – в Москве (около 19 тыс. руб.), а самые низкие – на Северном Кавказе (13 тыс. руб.).



Наиболее активные покупатели препаратов - это «энтузиасты / жизнелюбы» и «пенсионеры». Доля «энтузиастов» в затратах самая высокая в Москве, а «пенсионеров» – на Урале.



Затраты на продвижение в аптеках растут, и растет их доля в общем промо-портфеле, в частности, рост затрат на дженерики и ОТС препараты. Затраты в аптечных сетях растут и перераспределяются в сторону роста акций и программ. При этом затраты на личные визиты сокращаются.

Сами покупатели, социальный статус, причины и цели их покупок также значительно отличаются для разных аптечных сетей, что должно ими учитываться».



Светлана Поликанина, Руководитель клиентского направления компании Romir, завершила аналитическую составляющую пресс-конференции масштабным исследованием мнений экспертом фармацевтической отрасли «Рейтинг влиятельности за 2016 г.».



Была представлена методология исследования и его результаты. Лучшей отечественной компанией была признана компания Фармстандарт, а иностранной – Bayer, победителем в номинации аптечные сети стала аптечная сеть Ригла. А лучшим дистрибьютором – Протек.



Далее свое выступление продолжил Гарик Тадевосян, рассказав о премии. Номинации премии условно разделены на 5 категорий. Большинство номинаций связаны с деятельностью аптек и аптечных сетей. Но не будут забыты и дистрибьюторы, фармацевтические компании и профессиональные СМИ.



«Премия обещает стать самой представительной. Уже сейчас в состав Экспертного совета входят около 500 руководителей и ведущих специалистов. Очень важно, что и сотрудники аптек также смогут принять участие в выборе лучших представителей – на сайте премии



Отдельное внимание будет уделено прозрачности и открытости премии – результаты всех этапов голосования будут размещены на сайте. Также хочу отдельно отметить высокие требования к обеспечению объективности и точности результатов голосования. Независимая проверка премии будет осуществляться крупнейшей в мире аудиторской компанией Deloitte.



Старт голосованию будет дан 1 апреля, когда на сайте премии смогут проголосовать как члены Экспертного совета, так и все остальные члены аптечного сообщества.»



Категории и номинации премии:



Аптечная сеть:

• Аптечная сеть года

• Социальный проект года

• Динамика года

• Инновация года

• Работодатель года

• Аптека года

• Доступная среда



Персона года

• Глава аптечной сети

• Функциональный менеджер

• Аптечный работник



Голос отрасли

• Печатное издание года

• Электронное СМИ

• Журналист года



Компания года:

• Фармацевтическая компания

• Дистрибьютор ЛС



Препарат года:

• Безрецептурный препарат

• БАД

• Косметические средства

• ИМН

• Собственная торговая марка (СТМ)



На пресс-конференции были также озвучены основные этапы проведения премии:



ПЕРВЫЙ ЭТАП – 1 апреля – 30 июня 2017 г.

• Сбор заявок от участников: 1 апреля – 23 июня 2017 г.

• Голосование Экспертного совета – 1 апреля – 16 июня 2017 г.

• Голосование аптечного сообщества – 1 апреля – 16 июня 2017 г.

• Аудит итогов голосования – 17–30 июня 2017 г.



ВТОРОЙ ЭТАП – 1 июля – 31 августа 2017 г.

• Голосование Экспертного совета – 1 июля – 31 августа 2017 г.

• Голосование аптечного сообщества – 1 июля – 31 августа 2017 г.

• Аудит итогов голосования – 1-15 сентября 2017 г.



ТРЕТИЙ ЭТАП – 3 октября 2017 г.

• Церемония награждения победителей премии – 3 октября 2017 г.



В завершении Председатель Организационного комитета премии поблагодарил всех присутствующих за интерес к проекту. «Призываю все аптечные сети более активно включаться в работу премии. Буквально через неделю, 1 апреля начнется голосование на сайте премии. Также очень надеемся на поддержку фармацевтических компаний в организации такого масштабного и необходимого для аптечного сообщества мероприятия. Итак, 1 апреля 2017 года профессиональная премия специалистов аптечного сообщества – международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест» начнет свою работу!»



Получить подробную информацию о премии и ознакомиться с материалами пресс-конференции можно на сайте премии



Ключевые слова: анонс 28 марта 2017 года в медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная старту профессиональной премии специалистов аптечного сообщества – III Международной фармацевтической премии «Зеленый Крест». Члены Экспертного совета премии и представители аптечного сообщества на протяжении следующих нескольких месяцев выберут лучшие аптеки и аптечные сети, дистрибьюторы и производители, бренды и профессиональные СМИ. Премия «Зеленый Крест», как и всегда, обещает стать для аптечного сообщества главным событием года.Генеральным спонсором пресс-конференции стала компания ООО «Гриндекс Рус», а официальными спонсорами – компании ООО «САНТА СНГ» и ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС».Пресс-конференцию открыл Председатель Организационного комитета премии.. Он представил членов Организационного комитета: «В Организационный комитет премии вошли все самые крупные аналитические компании страны – Alpha Research & Marketing, DSM Group, GfK, QuintilesIMS, RNC Pharma, Romir и Mediascope. Контроль всех этапов премии, проверку и верификацию результатов голосования будет осуществляться крупнейшей в мире аудиторской компанией Deloitte.Говоря о целях и задачах премии, он коснулся основных из них:• популяризация и повышение значимости профессии фармацевта и провизора в условиях возрастающего внимания общества и государства к здоровью граждан и качеству оказания медицинских услуг;• выявление, признание и поощрение лучших, успешных и эффективных представителей аптечного и фармацевтического сообщества за их вклад в развитие открытого организованного рынка фармацевтической продукции и соответствие высоким стандартам качества представляемой продукции и услуг;• возрождение и поддержка статуса аптеки как социально-значимой организации в сфере здравоохранения. Стимулирование помощи и поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, поощрение и развитие социальной направленности в деятельности аптечных учреждений;Рассказав об основных особенностях премии, Гарик Тадевосян передал слово, Директору отдела стратегических исследований аналитической компании, которая представила презентацию «Новая реальность. Фарма 2016».«Фармацевтический рынок в 2016 г. вырос на 6,7%, что все еще меньше среднего темпа роста рынка за последние 5 лет. Инфляция цен на лекарства составила 5,0%, что сопоставима с индексом потребительских цен (5,4%). Коммерческий сегмент фармацевтического рынка вышел в положительную зону только во втором полугодии 2017 г., а локомотивом роста стали безрецептурные препараты. Растет доля генерических продуктов, которые занимают около 64% в рублях. Также продолжается рост доли отечественных препаратов.За первые два месяца 2017 года рынок вырос почти на 17%, но с учетом достаточно сильной второй половины 2016 года, удержать такие темпы роста будет сложно. По прогнозу компании рост фармацевтического рынка в 2016 году составит около 10%».Тему развития аптечного и дистрибьюторского сегментов фармацевтического рынка продолжил, Директор по аналитике компании RNC Pharma в своей презентации «Состояние товаропроводящей цепочки».«Продолжается консолидация оптового и розничного сегментов фармацевтического рынка. Доля ТОП15 дистрибьюторов в 2016 году составила 81%, а аптечных сетей – 27,9%. Растет также доля маркетинговых объединений – около 10% независимых аптек и небольших аптечных сетей входит в их состав».По данным компании RNC Pharma рост фармацевтического рынка в 2017 году составит около 11%.Благодаря презентации, Заместителя генерального директора компании, участники пресс-конференции узнали подробности об аптечных сетях - розничном сегменте фармацевтического рынка.«Количество аптек за 2016 год увеличилось на 4%, перейдя порог в 60 000 аптечных учреждений. Активно растет выручка аптек». Достаточно подробно была проанализирована структура аптек по регионам Российской Федерации, размер среднего чека, оборот и рейтинги по итогам 2016 года. По прогнозам компании, рост фармацевтического рынка в 2017 году составит около 6%.Презентация, Директора по работе с клиентами компании, была посвящена поведению покупателей и фармацевтов в сетевых и несетевых аптеках.«Основными драйверами покупки остаются предыдущий опыт использования, рекомендации фармацевтов и врачей. При этом доля первых двух драйверов растет, а доля рекомендаций врачей падает. По доле рекомендаций фармацевтов лидером является аптечная сеть «Вита», а по доле рекомендаций врачей – аптечная сеть «Социальная аптека».Затраты населения на покупку лекарственных препаратов растут, составляя около 4-5% от бюджета домашних хозяйств. Самые высокие затраты – в Москве (около 19 тыс. руб.), а самые низкие – на Северном Кавказе (13 тыс. руб.).Наиболее активные покупатели препаратов - это «энтузиасты / жизнелюбы» и «пенсионеры». Доля «энтузиастов» в затратах самая высокая в Москве, а «пенсионеров» – на Урале.Затраты на продвижение в аптеках растут, и растет их доля в общем промо-портфеле, в частности, рост затрат на дженерики и ОТС препараты. Затраты в аптечных сетях растут и перераспределяются в сторону роста акций и программ. При этом затраты на личные визиты сокращаются.Сами покупатели, социальный статус, причины и цели их покупок также значительно отличаются для разных аптечных сетей, что должно ими учитываться»., Руководитель клиентского направления компании, завершила аналитическую составляющую пресс-конференции масштабным исследованием мнений экспертом фармацевтической отрасли «Рейтинг влиятельности за 2016 г.».Была представлена методология исследования и его результаты. Лучшей отечественной компанией была признана компания Фармстандарт, а иностранной – Bayer, победителем в номинации аптечные сети стала аптечная сеть Ригла. А лучшим дистрибьютором – Протек.Далее свое выступление продолжил, рассказав о премии. Номинации премии условно разделены на 5 категорий. Большинство номинаций связаны с деятельностью аптек и аптечных сетей. Но не будут забыты и дистрибьюторы, фармацевтические компании и профессиональные СМИ.«Премия обещает стать самой представительной. Уже сейчас в состав Экспертного совета входят около 500 руководителей и ведущих специалистов. Очень важно, что и сотрудники аптек также смогут принять участие в выборе лучших представителей – на сайте премии www.green-cross.pro для них будет организовано отдельное голосование.Отдельное внимание будет уделено прозрачности и открытости премии – результаты всех этапов голосования будут размещены на сайте. Также хочу отдельно отметить высокие требования к обеспечению объективности и точности результатов голосования. Независимая проверка премии будет осуществляться крупнейшей в мире аудиторской компанией Deloitte.Старт голосованию будет дан 1 апреля, когда на сайте премии смогут проголосовать как члены Экспертного совета, так и все остальные члены аптечного сообщества.»• Аптечная сеть года• Социальный проект года• Динамика года• Инновация года• Работодатель года• Аптека года• Доступная среда• Глава аптечной сети• Функциональный менеджер• Аптечный работник• Печатное издание года• Электронное СМИ• Журналист года• Фармацевтическая компания• Дистрибьютор ЛС• Безрецептурный препарат• БАД• Косметические средства• ИМН• Собственная торговая марка (СТМ)На пресс-конференции были также озвучены основные этапы проведения премии:• Сбор заявок от участников: 1 апреля – 23 июня 2017 г.• Голосование Экспертного совета – 1 апреля – 16 июня 2017 г.• Голосование аптечного сообщества – 1 апреля – 16 июня 2017 г.• Аудит итогов голосования – 17–30 июня 2017 г.• Голосование Экспертного совета – 1 июля – 31 августа 2017 г.• Голосование аптечного сообщества – 1 июля – 31 августа 2017 г.• Аудит итогов голосования – 1-15 сентября 2017 г.• Церемония награждения победителей премии – 3 октября 2017 г.В завершении Председатель Организационного комитета премии поблагодарил всех присутствующих за интерес к проекту. «Призываю все аптечные сети более активно включаться в работу премии. Буквально через неделю, 1 апреля начнется голосование на сайте премии. Также очень надеемся на поддержку фармацевтических компаний в организации такого масштабного и необходимого для аптечного сообщества мероприятия. Итак, 1 апреля 2017 года профессиональная премия специалистов аптечного сообщества – международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест» начнет свою работу!»Получить подробную информацию о премии и ознакомиться с материалами пресс-конференции можно на сайте премии www.green-cross.pro Ключевые слова: III Международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест»



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