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31.03.2017 11:34
1 апреля стартует III Международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест»28 марта 2017 года в медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная старту профессиональной премии специалистов аптечного сообщества – III Международной фармацевтической премии «Зеленый Крест». Члены Экспертного совета премии и представители аптечного сообщества на протяжении следующих нескольких месяцев выберут лучшие аптеки и аптечные сети, дистрибьюторы и производители, бренды и профессиональные СМИ. Премия «Зеленый Крест», как и всегда, обещает стать для аптечного сообщества главным событием года.
Генеральным спонсором пресс-конференции стала компания ООО «Гриндекс Рус», а официальными спонсорами – компании ООО «САНТА СНГ» и ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС».
Пресс-конференцию открыл Председатель Организационного комитета премии. Гарик Тадевосян. Он представил членов Организационного комитета: «В Организационный комитет премии вошли все самые крупные аналитические компании страны – Alpha Research & Marketing, DSM Group, GfK, QuintilesIMS, RNC Pharma, Romir и Mediascope. Контроль всех этапов премии, проверку и верификацию результатов голосования будет осуществляться крупнейшей в мире аудиторской компанией Deloitte.
Говоря о целях и задачах премии, он коснулся основных из них:
• популяризация и повышение значимости профессии фармацевта и провизора в условиях возрастающего внимания общества и государства к здоровью граждан и качеству оказания медицинских услуг;
• выявление, признание и поощрение лучших, успешных и эффективных представителей аптечного и фармацевтического сообщества за их вклад в развитие открытого организованного рынка фармацевтической продукции и соответствие высоким стандартам качества представляемой продукции и услуг;
• возрождение и поддержка статуса аптеки как социально-значимой организации в сфере здравоохранения. Стимулирование помощи и поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, поощрение и развитие социальной направленности в деятельности аптечных учреждений;
Рассказав об основных особенностях премии, Гарик Тадевосян передал слово Юлии Нечаевой, Директору отдела стратегических исследований аналитической компании DSM Group, которая представила презентацию «Новая реальность. Фарма 2016».
«Фармацевтический рынок в 2016 г. вырос на 6,7%, что все еще меньше среднего темпа роста рынка за последние 5 лет. Инфляция цен на лекарства составила 5,0%, что сопоставима с индексом потребительских цен (5,4%). Коммерческий сегмент фармацевтического рынка вышел в положительную зону только во втором полугодии 2017 г., а локомотивом роста стали безрецептурные препараты. Растет доля генерических продуктов, которые занимают около 64% в рублях. Также продолжается рост доли отечественных препаратов.
За первые два месяца 2017 года рынок вырос почти на 17%, но с учетом достаточно сильной второй половины 2016 года, удержать такие темпы роста будет сложно. По прогнозу компании рост фармацевтического рынка в 2016 году составит около 10%».
Тему развития аптечного и дистрибьюторского сегментов фармацевтического рынка продолжил Павел Расщупкин, Директор по аналитике компании RNC Pharma в своей презентации «Состояние товаропроводящей цепочки».
«Продолжается консолидация оптового и розничного сегментов фармацевтического рынка. Доля ТОП15 дистрибьюторов в 2016 году составила 81%, а аптечных сетей – 27,9%. Растет также доля маркетинговых объединений – около 10% независимых аптек и небольших аптечных сетей входит в их состав».
По данным компании RNC Pharma рост фармацевтического рынка в 2017 году составит около 11%.
Благодаря презентации Татьяны Литвиновой, Заместителя генерального директора компании Alpha Research & Marketing, участники пресс-конференции узнали подробности об аптечных сетях - розничном сегменте фармацевтического рынка.
«Количество аптек за 2016 год увеличилось на 4%, перейдя порог в 60 000 аптечных учреждений. Активно растет выручка аптек». Достаточно подробно была проанализирована структура аптек по регионам Российской Федерации, размер среднего чека, оборот и рейтинги по итогам 2016 года. По прогнозам компании, рост фармацевтического рынка в 2017 году составит около 6%.
Презентация Марины Шепотиненко, Директора по работе с клиентами компании GfK, была посвящена поведению покупателей и фармацевтов в сетевых и несетевых аптеках.
«Основными драйверами покупки остаются предыдущий опыт использования, рекомендации фармацевтов и врачей. При этом доля первых двух драйверов растет, а доля рекомендаций врачей падает. По доле рекомендаций фармацевтов лидером является аптечная сеть «Вита», а по доле рекомендаций врачей – аптечная сеть «Социальная аптека».
Затраты населения на покупку лекарственных препаратов растут, составляя около 4-5% от бюджета домашних хозяйств. Самые высокие затраты – в Москве (около 19 тыс. руб.), а самые низкие – на Северном Кавказе (13 тыс. руб.).
Наиболее активные покупатели препаратов - это «энтузиасты / жизнелюбы» и «пенсионеры». Доля «энтузиастов» в затратах самая высокая в Москве, а «пенсионеров» – на Урале.
Затраты на продвижение в аптеках растут, и растет их доля в общем промо-портфеле, в частности, рост затрат на дженерики и ОТС препараты. Затраты в аптечных сетях растут и перераспределяются в сторону роста акций и программ. При этом затраты на личные визиты сокращаются.
Сами покупатели, социальный статус, причины и цели их покупок также значительно отличаются для разных аптечных сетей, что должно ими учитываться».
Светлана Поликанина, Руководитель клиентского направления компании Romir, завершила аналитическую составляющую пресс-конференции масштабным исследованием мнений экспертом фармацевтической отрасли «Рейтинг влиятельности за 2016 г.».
Была представлена методология исследования и его результаты. Лучшей отечественной компанией была признана компания Фармстандарт, а иностранной – Bayer, победителем в номинации аптечные сети стала аптечная сеть Ригла. А лучшим дистрибьютором – Протек.
Далее свое выступление продолжил Гарик Тадевосян, рассказав о премии. Номинации премии условно разделены на 5 категорий. Большинство номинаций связаны с деятельностью аптек и аптечных сетей. Но не будут забыты и дистрибьюторы, фармацевтические компании и профессиональные СМИ.
«Премия обещает стать самой представительной. Уже сейчас в состав Экспертного совета входят около 500 руководителей и ведущих специалистов. Очень важно, что и сотрудники аптек также смогут принять участие в выборе лучших представителей – на сайте премии www.green-cross.pro для них будет организовано отдельное голосование.
Отдельное внимание будет уделено прозрачности и открытости премии – результаты всех этапов голосования будут размещены на сайте. Также хочу отдельно отметить высокие требования к обеспечению объективности и точности результатов голосования. Независимая проверка премии будет осуществляться крупнейшей в мире аудиторской компанией Deloitte.
Старт голосованию будет дан 1 апреля, когда на сайте премии смогут проголосовать как члены Экспертного совета, так и все остальные члены аптечного сообщества.»
Категории и номинации премии:
Аптечная сеть:
• Аптечная сеть года
• Социальный проект года
• Динамика года
• Инновация года
• Работодатель года
• Аптека года
• Доступная среда
Персона года
• Глава аптечной сети
• Функциональный менеджер
• Аптечный работник
Голос отрасли
• Печатное издание года
• Электронное СМИ
• Журналист года
Компания года:
• Фармацевтическая компания
• Дистрибьютор ЛС
Препарат года:
• Безрецептурный препарат
• БАД
• Косметические средства
• ИМН
• Собственная торговая марка (СТМ)
На пресс-конференции были также озвучены основные этапы проведения премии:
ПЕРВЫЙ ЭТАП – 1 апреля – 30 июня 2017 г.
• Сбор заявок от участников: 1 апреля – 23 июня 2017 г.
• Голосование Экспертного совета – 1 апреля – 16 июня 2017 г.
• Голосование аптечного сообщества – 1 апреля – 16 июня 2017 г.
• Аудит итогов голосования – 17–30 июня 2017 г.
ВТОРОЙ ЭТАП – 1 июля – 31 августа 2017 г.
• Голосование Экспертного совета – 1 июля – 31 августа 2017 г.
• Голосование аптечного сообщества – 1 июля – 31 августа 2017 г.
• Аудит итогов голосования – 1-15 сентября 2017 г.
ТРЕТИЙ ЭТАП – 3 октября 2017 г.
• Церемония награждения победителей премии – 3 октября 2017 г.
В завершении Председатель Организационного комитета премии поблагодарил всех присутствующих за интерес к проекту. «Призываю все аптечные сети более активно включаться в работу премии. Буквально через неделю, 1 апреля начнется голосование на сайте премии. Также очень надеемся на поддержку фармацевтических компаний в организации такого масштабного и необходимого для аптечного сообщества мероприятия. Итак, 1 апреля 2017 года профессиональная премия специалистов аптечного сообщества – международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест» начнет свою работу!»
Получить подробную информацию о премии и ознакомиться с материалами пресс-конференции можно на сайте премии www.green-cross.pro.
Ключевые слова: III Международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест», анонс
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