В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологий В России доступная для широких слоев населения медицина развита в два раза лучше, чем инновационная. К такому выводу пришли руководители медицинских НИИ, специалисты фармкомпаний и сотрудники лечебных учреждений, входящие в экспертный клуб «Сумма технологий», созданный по инициативе «Роснано»,



Исследование проводилось с февраля по март этого года, в нем приняли участие 30 специалистов. Они оценивали место России на мировом рынке по десятибалльной шкале (где 10 — мировой лидер, 0 — абсолютное отставание). Эксперты рассматривали внедрение новых технологий в медицинских организациях, разработку собственных препаратов, кадровый потенциал учреждений и сравнивали эти показатели с результатами других стран.



По словам исполнительного директора клуба «Сумма технологий» Алексея Фирсова, в массовом сегменте позиции отечественной медицины лучше — Россия не лидер, но и не безнадежный аутсайдер, при этом уровень развития инновационной медицины ниже.



Результаты исследования показали, что в среднем массовую российскую медицину эксперты оценили на 5 баллов (средний уровень), а инновационную — на 3 балла. В работе говорится, что сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.



Ключевые слова: уровень медицины В России доступная для широких слоев населения медицина развита в два раза лучше, чем инновационная. К такому выводу пришли руководители медицинских НИИ, специалисты фармкомпаний и сотрудники лечебных учреждений, входящие в экспертный клуб «Сумма технологий», созданный по инициативе «Роснано», пишут «Известия» Исследование проводилось с февраля по март этого года, в нем приняли участие 30 специалистов. Они оценивали место России на мировом рынке по десятибалльной шкале (где 10 — мировой лидер, 0 — абсолютное отставание). Эксперты рассматривали внедрение новых технологий в медицинских организациях, разработку собственных препаратов, кадровый потенциал учреждений и сравнивали эти показатели с результатами других стран.По словам исполнительного директора клуба «Сумма технологий» Алексея Фирсова, в массовом сегменте позиции отечественной медицины лучше — Россия не лидер, но и не безнадежный аутсайдер, при этом уровень развития инновационной медицины ниже.Результаты исследования показали, что в среднем массовую российскую медицину эксперты оценили на 5 баллов (средний уровень), а инновационную — на 3 балла. В работе говорится, что сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.Ключевые слова: Россия









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В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологий Эксперты из клуба «Сумма технологий», созданного по инициативе «Роснано» отметили, что массовая медицина в России развита лучше, чем инновационная. . Сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.

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