В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологий

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Главная / Новости медицины и фармации
31.03.2017 12:17
В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологийВ России доступная для широких слоев населения медицина развита в два раза лучше, чем инновационная. К такому выводу пришли руководители медицинских НИИ, специалисты фармкомпаний и сотрудники лечебных учреждений, входящие в экспертный клуб «Сумма технологий», созданный по инициативе «Роснано», пишут «Известия».
Исследование проводилось с февраля по март этого года, в нем приняли участие 30 специалистов. Они оценивали место России на мировом рынке по десятибалльной шкале (где 10 — мировой лидер, 0 — абсолютное отставание). Эксперты рассматривали внедрение новых технологий в медицинских организациях, разработку собственных препаратов, кадровый потенциал учреждений и сравнивали эти показатели с результатами других стран.
По словам исполнительного директора клуба «Сумма технологий» Алексея Фирсова, в массовом сегменте позиции отечественной медицины лучше — Россия не лидер, но и не безнадежный аутсайдер, при этом уровень развития инновационной медицины ниже.
Результаты исследования показали, что в среднем массовую российскую медицину эксперты оценили на 5 баллов (средний уровень), а инновационную — на 3 балла. В работе говорится, что сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.
Ключевые слова: Россия, уровень медицины
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