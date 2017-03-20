Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

31.03.2017 12:17

В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологий

В России доступная для широких слоев населения медицина развита в два раза лучше, чем инновационная. К такому выводу пришли руководители медицинских НИИ, специалисты фармкомпаний и сотрудники лечебных учреждений, входящие в экспертный клуб «Сумма технологий», созданный по инициативе «Роснано», пишут «Известия».

Исследование проводилось с февраля по март этого года, в нем приняли участие 30 специалистов. Они оценивали место России на мировом рынке по десятибалльной шкале (где 10 — мировой лидер, 0 — абсолютное отставание). Эксперты рассматривали внедрение новых технологий в медицинских организациях, разработку собственных препаратов, кадровый потенциал учреждений и сравнивали эти показатели с результатами других стран.

По словам исполнительного директора клуба «Сумма технологий» Алексея Фирсова, в массовом сегменте позиции отечественной медицины лучше — Россия не лидер, но и не безнадежный аутсайдер, при этом уровень развития инновационной медицины ниже.

Результаты исследования показали, что в среднем массовую российскую медицину эксперты оценили на 5 баллов (средний уровень), а инновационную — на 3 балла. В работе говорится, что сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.

Ключевые слова: Россия, уровень медицины


Последние новости

31.03.2017 12:17

В российском здравоохранении используется 30% доступных в мировой медицине технологий

Эксперты из клуба «Сумма технологий», созданного по инициативе «Роснано» отметили, что массовая медицина в России развита лучше, чем инновационная. . Сегодня Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине. Остальные 70% не применяются из-за высокой стоимости или отсутствия квалифицированных врачей.

31.03.2017 10:15

Компании США и Великобритании объединились в борьбе с опасными бактериями

В конце 2014 года эксперты подсчитали, что к 2050 году инфекционные заболевания, вызванные лекарственно-устойчивыми микроорганизмами, станут причиной смерти 10 млн человек ежегодно, а их бремя достигнет 100 трлн долларов.

30.03.2017 17:14

Информацию о своих пациентах ищут в сети Интернет 16% врачей

Хотя многие просматривают онлайн-странички из любопытства или по привычке, некоторые врачи признаются, что используют Интернет и социальные сети для получения дополнительной информации о пациенте.

30.03.2017 16:01

Отказ от пробы Манту принесет компании «Генериум» до 1,5 млрд рублей

Если Минздрав своим приказом примерно уравняет позиции Диаскинтеста и препаратов для проб Манту, то прибыль компании «Генериум», выпускающей данный препарат, может вырасти на 1,5 млрд рублей.

30.03.2017 15:26

Ассоциация «Росмедпром» и Холдинг «Швабе» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks