Информацию о своих пациентах ищут в сети Интернет 16% врачей

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Главная / Новости медицины и фармации
30.03.2017 17:14
Информацию о своих пациентах ищут в сети Интернет 16% врачейИсследование поведения врачей в сети Интернет, прошедшее в Австралии, выявило, что 16% (каждый шестой) медработников ищут в сети информацию о своих пациентов. Аналогичные показатели регистрируются в США и Канаде, что подтверждает распространенность явления, пишет MedicalXpress.
Хотя многие просматривают онлайн-странички из любопытства или по привычке, некоторые врачи признаются, что используют Интернет и социальные сети для получения дополнительной информации о пациенте. По их словам, собранные таким путем данные помогают им предоставить больным наиболее эффективную медицинскую помощь. Так, статусы и сообщения в социальных сетях помогают некоторым врачам определить эмоциональное состояние пациента и вовремя принять необходимые меры для его стабилизации.
Несмотря на доступность информации в сети Интернет, 43% опрошенных австралийских врачей считают онлайн-сбор информации недопустимым, а 40% не уверены в правомочности такого поведения. В частности поднимается вопрос об этической стороне такого поведения, так как информация, размещенная в блоге и на социальной странице пациента, может не во всем совпадать с информацией, предоставленной больным своему лечащему врачу. Например, врач может выяснить, что несмотря на запрет кандидат на пересадку печени употребляет алкоголь, а следовательно не может претендовать на донорский орган.
Ключевые слова: этика, Интернет
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