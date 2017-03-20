Информацию о своих пациентах ищут в сети Интернет 16% врачей Исследование поведения врачей в сети Интернет, прошедшее в Австралии, выявило, что 16% (каждый шестой) медработников ищут в сети информацию о своих пациентов. Аналогичные показатели регистрируются в США и Канаде, что подтверждает распространенность явления, пишет



Хотя многие просматривают онлайн-странички из любопытства или по привычке, некоторые врачи признаются, что используют Интернет и социальные сети для получения дополнительной информации о пациенте. По их словам, собранные таким путем данные помогают им предоставить больным наиболее эффективную медицинскую помощь. Так, статусы и сообщения в социальных сетях помогают некоторым врачам определить эмоциональное состояние пациента и вовремя принять необходимые меры для его стабилизации.



Несмотря на доступность информации в сети Интернет, 43% опрошенных австралийских врачей считают онлайн-сбор информации недопустимым, а 40% не уверены в правомочности такого поведения. В частности поднимается вопрос об этической стороне такого поведения, так как информация, размещенная в блоге и на социальной странице пациента, может не во всем совпадать с информацией, предоставленной больным своему лечащему врачу. Например, врач может выяснить, что несмотря на запрет кандидат на пересадку печени употребляет алкоголь, а следовательно не может претендовать на донорский орган.



Ключевые слова: Интернет Исследование поведения врачей в сети Интернет, прошедшее в Австралии, выявило, что 16% (каждый шестой) медработников ищут в сети информацию о своих пациентов. Аналогичные показатели регистрируются в США и Канаде, что подтверждает распространенность явления, пишет MedicalXpress Хотя многие просматривают онлайн-странички из любопытства или по привычке, некоторые врачи признаются, что используют Интернет и социальные сети для получения дополнительной информации о пациенте. По их словам, собранные таким путем данные помогают им предоставить больным наиболее эффективную медицинскую помощь. Так, статусы и сообщения в социальных сетях помогают некоторым врачам определить эмоциональное состояние пациента и вовремя принять необходимые меры для его стабилизации.Несмотря на доступность информации в сети Интернет, 43% опрошенных австралийских врачей считают онлайн-сбор информации недопустимым, а 40% не уверены в правомочности такого поведения. В частности поднимается вопрос об этической стороне такого поведения, так как информация, размещенная в блоге и на социальной странице пациента, может не во всем совпадать с информацией, предоставленной больным своему лечащему врачу. Например, врач может выяснить, что несмотря на запрет кандидат на пересадку печени употребляет алкоголь, а следовательно не может претендовать на донорский орган.Ключевые слова: этика









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Информацию о своих пациентах ищут в сети Интернет 16% врачей Хотя многие просматривают онлайн-странички из любопытства или по привычке, некоторые врачи признаются, что используют Интернет и социальные сети для получения дополнительной информации о пациенте.

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