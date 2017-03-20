Отказ от пробы Манту принесет компании «Генериум» до 1,5 млрд рублей В случае перехода с проб Манту на препарат Диаскинтест для диагностики туберкулеза среди детей дошкольного и школьного возраста, прибыль компании «Генериум» может вырасти на 1,5 млрд рублей, подсчитали в



Минздрав в настоящее время готовит приказ, которым для детей с семи лет проба Манту уже не предусмотрена, она будет применяться только для детей в возрасте до семи лет. На сегодняшний день в документах ведомства прописана возможность применения Диаскинтеста для диагностики туберкулеза среди детей от семи лет (до этого возраста Минздрав рекомендует пробу Манту). Более того, 24 марта Всероссийское общество фтизиатров приняло документы, которые разрешают родителям приносить в детские сады и школы справки не о пробе Манту, а о реакции на Диаскинтест или T-spot.

Диаскинтест, в отличие от T-Spot, государство предоставляет пациентам бесплатно. Производит этот препарат компания «Генериум», основателем и акционером которой, по информации Forbes, является бизнесмен Виктор Харитонин.

В 2016 году объемы госзакупок Диаскинтеста составили почти 1,2 млрд рублей, подсчитала по просьбе РБК маркетинговая компания «Курсор». Это вдвое меньше, чем закупки препаратов для пробы Манту: их государство приобрело на сумму 2,5 млрд рублей. Как заключил РБК на основе данных госзакупок, власти приобрели примерно 19,4 млн доз Диаскинтеста и 37,8 млн доз препаратов для пробы Манту.



Если Минздрав своим приказом примерно уравняет позиции Диаскинтеста и препаратов для проб Манту, то «Генериум» будет дополнительно продавать 9,3 млн доз. Средняя стоимость, по которой производитель продает Диаскинтест дистрибьюторам, составляет 38,6 рублей, подсчитал РБК на основе данных Государственного реестра лекарственных средств. В этом случае «Генериум» получит 359 млн руб. Если же препараты для пробы Манту больше не будут применяться, то компания произведет дополнительно 37,8 млн доз и заработает на этом почти 1,5 млрд рублей.



Ключевые слова: Генериум, проба Манту, Диаскинтест В случае перехода с проб Манту на препарат Диаскинтест для диагностики туберкулеза среди детей дошкольного и школьного возраста, прибыль компании «Генериум» может вырасти на 1,5 млрд рублей, подсчитали в РБК Минздрав в настоящее время готовит приказ, которым для детей с семи лет проба Манту уже не предусмотрена, она будет применяться только для детей в возрасте до семи лет. На сегодняшний день в документах ведомства прописана возможность применения Диаскинтеста для диагностики туберкулеза среди детей от семи лет (до этого возраста Минздрав рекомендует пробу Манту). Более того, 24 марта Всероссийское общество фтизиатров приняло документы, которые разрешают родителям приносить в детские сады и школы справки не о пробе Манту, а о реакции на Диаскинтест или T-spot.Диаскинтест, в отличие от T-Spot, государство предоставляет пациентам бесплатно. Производит этот препарат компания «Генериум», основателем и акционером которой, по информации Forbes, является бизнесмен Виктор Харитонин.В 2016 году объемы госзакупок Диаскинтеста составили почти 1,2 млрд рублей, подсчитала по просьбе РБК маркетинговая компания «Курсор». Это вдвое меньше, чем закупки препаратов для пробы Манту: их государство приобрело на сумму 2,5 млрд рублей. Как заключил РБК на основе данных госзакупок, власти приобрели примерно 19,4 млн доз Диаскинтеста и 37,8 млн доз препаратов для пробы Манту.Если Минздрав своим приказом примерно уравняет позиции Диаскинтеста и препаратов для проб Манту, то «Генериум» будет дополнительно продавать 9,3 млн доз. Средняя стоимость, по которой производитель продает Диаскинтест дистрибьюторам, составляет 38,6 рублей, подсчитал РБК на основе данных Государственного реестра лекарственных средств. В этом случае «Генериум» получит 359 млн руб. Если же препараты для пробы Манту больше не будут применяться, то компания произведет дополнительно 37,8 млн доз и заработает на этом почти 1,5 млрд рублей.Ключевые слова: туберк









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Отказ от пробы Манту принесет компании «Генериум» до 1,5 млрд рублей Если Минздрав своим приказом примерно уравняет позиции Диаскинтеста и препаратов для проб Манту, то прибыль компании «Генериум», выпускающей данный препарат, может вырасти на 1,5 млрд рублей.

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