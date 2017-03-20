Ассоциация «Росмедпром» и Холдинг «Швабе» подписали соглашение о сотрудничестве Холдинг «Швабе» и ассоциация «Росмедпром» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.



Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием.



Президент Ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин подчеркнул, что сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности отечественных разработок на рынке современных медицинских технологий, продвижение отечественной продукции на внутреннем и международном рынках, развитие телемедицины в России.



Ключевые слова: Росмедпром Холдинг «Швабе» и ассоциация «Росмедпром» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием.Президент Ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин подчеркнул, что сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности отечественных разработок на рынке современных медицинских технологий, продвижение отечественной продукции на внутреннем и международном рынках, развитие телемедицины в России.Ключевые слова: Швабе









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Ассоциация «Росмедпром» и Холдинг «Швабе» подписали соглашение о сотрудничестве Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием.

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