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 Главная / Новости медицины и фармации

30.03.2017 15:26

Ассоциация «Росмедпром» и Холдинг «Швабе» подписали соглашение о сотрудничестве

Холдинг «Швабе» и ассоциация «Росмедпром» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием.

Президент Ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин подчеркнул, что сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности отечественных разработок на рынке современных медицинских технологий, продвижение отечественной продукции на внутреннем и международном рынках, развитие телемедицины в России.

Ключевые слова: Швабе, Росмедпром


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30.03.2017 15:26

Ассоциация «Росмедпром» и Холдинг «Швабе» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием.

30.03.2017 14:07

Статины способны предотвратить рецидив венозной тромбоэмболии

Собранные данные показали, что относительный риск повторного развития венозной тромбоэмболии составляет 0,73 (0,68-0,79) при применении статинов.

30.03.2017 12:38

Novartis: в США будет ускорен процесс регистрации иммунотерапии лейк

Компания Novartis добилась положительного решения FDA по вопросу ускоренного рассмотрения регистрационной заявки CTL019 – иммунотерапии В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

30.03.2017 11:11

В США пройдут КИ инновационного протеза руки

Новый протез руки, созданный на основе технологии NEPH, посредством электродов, имплантируемых в культю, взаимодействует с нервными окончаниями руки пациента, обеспечивая передачу ощущений пользователю протеза.

29.03.2017 17:41

Astellas продаст права на 16 лекарственных препаратов

Astellas договорилась с LTL Pharma о продаже прав на 16 лекарственных препаратов, патентная защита которых уже истекла. Сумма сделки оценивается в 20,1 млрд йен (181 млн долларов).

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