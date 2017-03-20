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Главная / Новости медицины и фармации
30.03.2017 14:10
XIV ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание
- Оценка инновационных технологий в педиатрической практике
- Безопасность фармакотерапии в России
- Основные барьеры доступности лекарственных средств
- Обзор фармацевтического рынка России: тенденции и перспективы развития
- Обеспечение доступности качественной лекарственной и медицинской помощи на региональном уровне
Секционные заседания
- Актуальные вопросы лекарственного обеспечения социально значимых заболеваний (на примере отдельных заболеваний)
- Организация и проведение закупок лекарственных средств на региональном уровне. Организация региональной льготы
- Экспертиза лекарственных средств
- Государственный контроль обращения лекарственных средств
- Особенности функционирования фармацевтических организаций (ГУП) в условиях динамично развивающегося рынка
- Регулирование обращения лекарственных средств на территории государств-членов Евразийского экономического сообщества – ЕврАзЭС
- Аптечная секция
Конференция традиционно собирает широкий круг участников и предоставляет возможность гармоничного сочетания интенсивной научно-практической программы, активного профессионального обмена опытом и отдыха в олимпийском городе Сочи – жемчужине Черноморского побережья Кавказа.
Насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков и участников, современный организационный уровень являются залогом многолетнего успешного проведения данного мероприятия.
Дополнительная информация на сайте www.fru.ru по тел.:
Ключевые слова: анонс
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