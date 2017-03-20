XIV ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»



25-27 июня 2017 г., Сочи, гранд отель «Жемчужина»

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ- Оценка инновационных технологий в педиатрической практике- Безопасность фармакотерапии в России- Основные барьеры доступности лекарственных средств- Обзор фармацевтического рынка России: тенденции и перспективы развития- Обеспечение доступности качественной лекарственной и медицинской помощи на региональном уровне- Актуальные вопросы лекарственного обеспечения социально значимых заболеваний (на примере отдельных заболеваний)- Организация и проведение закупок лекарственных средств на региональном уровне. Организация региональной льготы- Экспертиза лекарственных средств- Государственный контроль обращения лекарственных средств- Особенности функционирования фармацевтических организаций (ГУП) в условиях динамично развивающегося рынка- Регулирование обращения лекарственных средств на территории государств-членов Евразийского экономического сообщества – ЕврАзЭС- Аптечная секцияКонференция традиционно собирает широкий круг участников и предоставляет возможность гармоничного сочетания интенсивной научно-практической программы, активного профессионального обмена опытом и отдыха в олимпийском городе Сочи – жемчужине Черноморского побережья Кавказа.Насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков и участников, современный организационный уровень являются залогом многолетнего успешного проведения данного мероприятия.

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(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012





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