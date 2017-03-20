Статины способны предотвратить рецидив венозной тромбоэмболии В



Для анализа было отобрано 8 исследований, в которых принимали участие более 103 тыс. пациентов. Собранные данные свидетельствуют, что относительный риск повторного развития венозной тромбоэмболии составляет 0,73 (0,68-0,79) при применении статинов.



Авторы работы



Сейчас статины используются для снижения уровня ЛПНП, в профилактике инфаркта миокарда и инсульта, терапии атеросклероза.



Ключевые слова: European Heart Journal опубликованы новые данные, подтверждающие возможность использования статинов для вторичной профилактики венозной тромбоэмболии. В рамках исследования ученые провели мета-анализ работ, изучавших связь между применением статинов и вероятностью повторного развития венозной тромбоэмболии.Для анализа было отобрано 8 исследований, в которых принимали участие более 103 тыс. пациентов. Собранные данные свидетельствуют, что относительный риск повторного развития венозной тромбоэмболии составляет 0,73 (0,68-0,79) при применении статинов.Авторы работы отметили , что до настоящего времени существовали только предположения о благоприятной роли статинов в профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, а теперь появились доказательства их роли в предотвращении развития рецидивов.Сейчас статины используются для снижения уровня ЛПНП, в профилактике инфаркта миокарда и инсульта, терапии атеросклероза.Ключевые слова: статины









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