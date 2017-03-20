Главная / Новости медицины и фармации Сервье и Vernalis приступают к совместной разработке новых лекарственных препаратов в области онкологии Публичная компания с ограниченной ответственностью Vernalis и независимая компания Сервье сообщили о дальнейшем развитии партнерства в рамках нового двухлетнего договора с целью разработки лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Конкретная задача, стоящая перед разработчиками, пока не разглашается.



Этот договор стал новым этапом начатого в 2007 году плодотворного сотрудничества между компаниями Сервье и Vernalis. Он призван объединить разработанные компанией Vernalis фрагменты антител и структурную платформу с опытом Сервье в области онкологии. Среди примеров успешного сотрудничества в прошлом — разработка ингибиторов белков Bcl-2 и Mcl-1. В настоящее время эти новые препараты находятся на стадии клинических исследований.



Vernalis получит авансовый платеж в размере двух миллионов евро, лицензионное вознаграждение, промежуточные платежи по результатам этапов исследования, а также долю от выручки при реализации каких-либо препаратов, которые могут появиться в ходе работы над новым проектом.



«Этот совместный проект — очередное доказательство уникальности нашей платформы для разработки лекарственных препаратов, а также прочности и результативности отношений, сложившихся у нас с Сервье. Поэтому мы очень рады новой возможности сотрудничества в области онкологии. Ранее мы работали с Сервье над успешным проектом по разработке ингибиторов белков Bcl-2 и Mcl-1», — заявил в своем комментарии Иан Гарленд (Ian Garland), генеральный директор компании Vernalis plc.



«Группа компаний Сервье находится под управлением некоммерческого фонда. Подобная структура позволяет нам заключать долгосрочное сотрудничество с такими партнерами мирового масштаба, как Vernalis, и использовать наш опыт для предоставления пациентам доступа к самым инновационным методам лечения», — добавил Оливье Женест (Olivier Geneste), руководитель исследований в области онкологии компании Сервье.



Сведения, содержащиеся в данном сообщении, включают в себя элементы внутренней информации в контексте Регламента о злоупотреблениях на рынке (ЕС) № 596/2014. Считается, что при публикации данного пресс-релиза эта внутренняя информация стала достоянием гласности.



Ключевые слова: Vernalis Публичная компания с ограниченной ответственностью Vernalis и независимая компания Сервье сообщили о дальнейшем развитии партнерства в рамках нового двухлетнего договора с целью разработки лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Конкретная задача, стоящая перед разработчиками, пока не разглашается.Этот договор стал новым этапом начатого в 2007 году плодотворного сотрудничества между компаниями Сервье и Vernalis. Он призван объединить разработанные компанией Vernalis фрагменты антител и структурную платформу с опытом Сервье в области онкологии. Среди примеров успешного сотрудничества в прошлом — разработка ингибиторов белков Bcl-2 и Mcl-1. В настоящее время эти новые препараты находятся на стадии клинических исследований.Vernalis получит авансовый платеж в размере двух миллионов евро, лицензионное вознаграждение, промежуточные платежи по результатам этапов исследования, а также долю от выручки при реализации каких-либо препаратов, которые могут появиться в ходе работы над новым проектом.«Этот совместный проект — очередное доказательство уникальности нашей платформы для разработки лекарственных препаратов, а также прочности и результативности отношений, сложившихся у нас с Сервье. Поэтому мы очень рады новой возможности сотрудничества в области онкологии. Ранее мы работали с Сервье над успешным проектом по разработке ингибиторов белков Bcl-2 и Mcl-1», — заявил в своем комментарии Иан Гарленд (Ian Garland), генеральный директор компании Vernalis plc.«Группа компаний Сервье находится под управлением некоммерческого фонда. Подобная структура позволяет нам заключать долгосрочное сотрудничество с такими партнерами мирового масштаба, как Vernalis, и использовать наш опыт для предоставления пациентам доступа к самым инновационным методам лечения», — добавил Оливье Женест (Olivier Geneste), руководитель исследований в области онкологии компании Сервье.Сведения, содержащиеся в данном сообщении, включают в себя элементы внутренней информации в контексте Регламента о злоупотреблениях на рынке (ЕС) № 596/2014. Считается, что при публикации данного пресс-релиза эта внутренняя информация стала достоянием гласности.Ключевые слова: Сервье



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