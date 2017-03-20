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Главная / Новости медицины и фармации
30.03.2017 13:07
В Москве пройдет международный форум «ФАРМА И БИОТЕХ 2017: «Регулирование и развитие фармбизнеса в условиях кризиса»НП «Холодовые цепи и биотехнологии» и ООО «КомТех-Консалт» объявляют о проведении 6-го Международного форума:
«ФАРМА И БИОТЕХ 2017: «Регулирование и развитие фармбизнеса в условиях кризиса»
Форум состоится 26-27 апреля 2017 г., зал «Париж», гостиница Новотель, ул. Новослободская 23; Время работы форума: с 9.00 до 18:00.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА
• Россия и ЕАЭС: сроки и направления гармонизация нормативно-правовых актов в фармотрасли;
• Правила перевозки и хранения приняты: что дальше - конфликт норм или стимул для развития?
• СанПиН и Правила перевозок и их влияние на сегменты холодовой цепи;
• Новые программы и проекты федерального уровня и их воздействие на холодовую цепь;
• Тренинг по актуальным аспектам GDP для новых участников холодовой цепи;
К участию в работе Форума приглашаются ведущие специалисты-практики отрасли, экспертное сообщество.
Заявки на участие в Форуме, на выступления и доклады, а также на публикацию тематических материалов просьба направлять по указанным ниже адресам электронной почты:
Email: office@bio-cc.ru; volkova@comtechconsult.com; finance@comtechconsult.com;
Сайт: http://bio-cc.ru/
Контакты Форума: +7 (499) 391-20-24 (Станислав Полторацков), +7 (926) 714-10-08 (Волкова Лариса Анатольевна);
Ключевые слова: НП «Холодовые цепи и биотехнологии», ООО «КомТех-Консалт», анонс
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