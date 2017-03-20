В Москве пройдет международный форум «ФАРМА И БИОТЕХ 2017: «Регулирование и развитие фармбизнеса в условиях кризиса» НП «Холодовые цепи и биотехнологии» и ООО «КомТех-Консалт» объявляют о проведении 6-го Международного форума:



«ФАРМА И БИОТЕХ 2017: «Регулирование и развитие фармбизнеса в условиях кризиса»



Форум состоится 26-27 апреля 2017 г., зал «Париж», гостиница Новотель, ул. Новослободская 23; Время работы форума: с 9.00 до 18:00.



НП «Холодовые цепи и биотехнологии» и ООО «КомТех-Консалт» объявляют о проведении 6-го Международного форума:Форум состоится 26-27 апреля 2017 г., зал «Париж», гостиница Новотель, ул. Новослободская 23; Время работы форума: с 9.00 до 18:00. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА

• Россия и ЕАЭС: сроки и направления гармонизация нормативно-правовых актов в фармотрасли;

• Правила перевозки и хранения приняты: что дальше - конфликт норм или стимул для развития?

• СанПиН и Правила перевозок и их влияние на сегменты холодовой цепи;

• Новые программы и проекты федерального уровня и их воздействие на холодовую цепь;

• Тренинг по актуальным аспектам GDP для новых участников холодовой цепи;



К участию в работе Форума приглашаются ведущие специалисты-практики отрасли, экспертное сообщество.



Заявки на участие в Форуме, на выступления и доклады, а также на публикацию тематических материалов просьба направлять по указанным ниже адресам электронной почты:



Email: volkova@comtechconsult.com; finance@comtechconsult.com;

Сайт:



Контакты Форума: +7 (499) 391-20-24 (Станислав Полторацков), +7 (926) 714-10-08 (Волкова Лариса Анатольевна);



Ключевые слова: ООО «КомТех-Консалт», анонс • Россия и ЕАЭС: сроки и направления гармонизация нормативно-правовых актов в фармотрасли;• Правила перевозки и хранения приняты: что дальше - конфликт норм или стимул для развития?• СанПиН и Правила перевозок и их влияние на сегменты холодовой цепи;• Новые программы и проекты федерального уровня и их воздействие на холодовую цепь;• Тренинг по актуальным аспектам GDP для новых участников холодовой цепи;К участию в работе Форума приглашаются ведущие специалисты-практики отрасли, экспертное сообщество.Email: office@bio-cc.ru Сайт: http://bio-cc.ru/ : +7 (499) 391-20-24 (Станислав Полторацков), +7 (926) 714-10-08 (Волкова Лариса Анатольевна);Ключевые слова: НП «Холодовые цепи и биотехнологии»









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