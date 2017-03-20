Novartis: в США будет ускорен процесс регистрации иммунотерапии лейк Компания Novartis добилась положительного решения Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) по вопросу ускоренного рассмотрения регистрационной заявки CTL019 – иммунотерапии В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.



Экспериментальная клеточная иммунотерапия CTL019 создана на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) при сотрудничестве с исследователями из Пенсильванского университета, информирует



Согласно результатам клинических исследования II фазы, CTL019 продемонстрировал 82-процентную эффективность (41 из 50 пациентов достиг полной ремиссии) в терапии детей и молодых взрослых, страдающих рецидивирующим диффузным В-клеточным острым лимфобластным лейкозом. При этом у 48% пациентов были отмечены серьезные нежелательные явления 3 и 4 степени, однако ни одного летального исхода зарегистрировано не было.



Решение FDA о предоставлении права на ускоренное рассмотрение позволит Novartis вывести на рынок CTL019



Ключевые слова: Novartis Компания Novartis добилась положительного решения Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) по вопросу ускоренного рассмотрения регистрационной заявки CTL019 – иммунотерапии В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.Экспериментальная клеточная иммунотерапия CTL019 создана на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) при сотрудничестве с исследователями из Пенсильванского университета, информирует Reuters . Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.Согласно результатам клинических исследования II фазы, CTL019 продемонстрировал 82-процентную эффективность (41 из 50 пациентов достиг полной ремиссии) в терапии детей и молодых взрослых, страдающих рецидивирующим диффузным В-клеточным острым лимфобластным лейкозом. При этом у 48% пациентов были отмечены серьезные нежелательные явления 3 и 4 степени, однако ни одного летального исхода зарегистрировано не было.Решение FDA о предоставлении права на ускоренное рассмотрение позволит Novartis вывести на рынок CTL019 раньше конкурентов : сейчас разработкой аналогичной терапии KTE-C19 занимается также биотехнологическая компания Kite Pharma. По прогнозам, в случае выхода на рынок, стоимость терапии CTL019 для одного пациента составит несколько сотен тысяч долларов, а ежегодные продажи превысят 1 млрд долларов.Ключевые слова: FDA









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Novartis: в США будет ускорен процесс регистрации иммунотерапии лейк Компания Novartis добилась положительного решения FDA по вопросу ускоренного рассмотрения регистрационной заявки CTL019 – иммунотерапии В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

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