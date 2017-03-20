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 Главная / Новости медицины и фармации

30.03.2017 11:11

В США пройдут КИ инновационного протеза руки

Американские регуляторы выдали разрешение на проведение первых клинических исследований протеза руки, позволяющего пациенту ощущать предмет и степень его хрупкости. Благодаря инновационной технологии пациент сможет регулировать степень сжатия пальцев, пишет MedicalXpress.

Современные протезы не приспособлены для обращения с маленькими и деликатными объектами, так как пациент не чувствует их и может легко раздавить протезом.

Новый протез руки, созданный на основе технологии NEPH, посредством электродов, имплантируемых в культю, взаимодействует с нервными окончаниями руки пациента, обеспечивая передачу ощущений пользователю протеза. Протез стал первым полностью имплантируемым беспроводным устройством данного класса.


Участники клинического исследования смогут использовать экспериментальные протезы в повседневной жизни.

Фото: medicalxpress.com



Ключевые слова: протезирование, США


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