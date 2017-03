Главная / Новости медицины и фармации Ривароксабан продемонстрировал преимущество в сравнении с ацетилсалициловой кислотой в отношении профилактики рецидивов венозных тромбоэмболических осложнений Компания Bayer AG и ее партнер, Janssen Research & Development, LLC объявили результаты исследования EINSTEIN CHOICE, которое продемонстрировало, что пероральный ингибитор Ха фактора ривароксабан в дозах 10 и 20 мг 1 раз в сутки значимо снижает риск повторного эпизода венозных тромбоэмболических осложнений по сравнению с АСК (ацетилсалициловая кислота) у пациентов, завершивших основной курс антикоагулянтной терапии ТГВ или ТЭЛА в течение 6-12 месяцев. Важно отметить, что пациенты с четкими показаниями к продолжению антикоагулянтной терапии в терапевтических дозах сверх срока 6–12 месяцев в данное исследование не включались. При режиме дозирования ривароксабана 20 мг 1 раз в сутки (режим, утвержденный инструкцией по применению препарата 20 мг для вторичной профилактики ТГВ и ТЭЛА) относительный риск повторного эпизода ВТЭО снижался на 66 % по сравнению с АСК. В то же время, при использовании ривароксабана 10 мг 1 раз в сутки риск рецидива ВТЭО также значимо снижался (снижение относительного риска на 74%) по сравнению с АСК. Во всех группах терапии наблюдалась очень низкая частота развития больших кровотечений (главная конечная точка безопасности). Результаты исследования EINSTEIN CHOICE были представлены 18 марта на ежегодном 66-м конгрессе Американского Общества Кардиологов (ACC) в Вашингтоне, Колумбия, как передовое клиническое исследование, и одновременно данные были опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine»1. О результатах EINSTEIN CHOICE было оповещено Европейское Медицинское Агентство (EMA), и его результаты будут поданы в другие регулирующие организации здравоохранения в течение первой половины 2017 года.



Венозные тромбоэмболические осложнения, включающие в себя тромбоэмболию легочной артерий и тромбоз глубоких вен — третья из наиболее частых причин сердечно-сосудистой смертности после инфаркта миокарда и инсульта. Пациентам, перенесшим ВТЭО, рекомендуют принимать антикоагулянты в течение как минимум 3 месяцев или дольше, в зависимости от соотношения рисков повторного эпизода ВТЭО и кровотечения2.



«У пациентов, пролечившихся антикоагулянтами в течение 3, 6, 12 месяцев, в случае наличия сохраняющихся факторов риска или при неспровоцированном эпизоде ВТЭО риск рецидива в первый год при отмене антикоагулянтов составляет до 10 %. Тем не менее, многие врачи, не уверенные в соотношении пользы и риска для конкретного пациента, неохотно продолжают антикоагулянтную терапию в течение более длительного срока, — отметил Джеффри Вейтц, профессор медицины, биохимии и биомедицинских наук Университета МакМастер и исполнительный директор Исследовательского института тромбоза и атеросклероза (Гамильтон, Канада), сопредседатель исследования EINSTEIN CHOICE — Результаты исследования EINSTEIN CHOICE позволяют предопложить, что суточная доза ривароксабана 10 мг, наряду с суточной дозой 20 мг, может стать для врачей дополнительной опцией в борьбе против рецидивов ВТЭО в случае получения одобрения. Такая гибкость выбора доз ривароксабана может стать основой для использования врачами персонализированного подхода в выборе подходящей схемы пролонгированной терапии на основании оценки индивидуальных характеристик пациентов».





«EINSTEIN CHOICE — еще один пример стремления компании Bayer помочь ответить на важные медицинские вопросы, ежедневно возникающие в клинической практике, — отметил доктор Йорг Меллер, член Исполнительного комитета фармацевтического отдела Bayer AG и руководитель отдела разработок. — Программа клинических исследований EINSTEIN включает не только EINSTEIN CHOICE, но и EINSTEIN PE, EINSTEIN DVT и EINSTEIN EXTENSION. Программа продемонстрировала клиническую эффективность ривароксабана в лечении и вторичной профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. Новые данные из EINSTEIN CHOICE добавляют важные моменты к пониманию того, как оптимизировать длительную терапию пациентов с ВТЭО».



Кроме того, в рамках той же сессии ACC 2017 и в журнале «The Lancet» были опубликованы результаты исследования GEMINI ACS 1 - двойного слепого исследования II фазы, которое включило 3037 пациентов после острого коронарного синдрома из 21 страны. Исследование показало, что ривароксабан в дозировке 2,5 мг 2 раза в день в сочетании с клопидогрелем или тикагрелором приводит к сопоставимой частоте клинически значимых кровотечений по сравнению с двойной антиагрегантной терапией (ацетилсалициловая кислота (АСК)+клопидогрель или АСК+тикагрелор соответственно). Хотя показатели первичной конечной точки эффективности были одинаковыми во всех группах лечения, мощность иссследования GEMINI ACS 1 была недостаточной для оценки воздействия терапии на частоту ишемических событий. Однако, на данный момент согласно инструкции по медицинскому применению, ривароксабан 2.5 мг может применяться только в комбинации с ацетилсалициловой кислотой или с ацетилсалициловой кислотой и тиенопиридинами - клопидогрелем или тиклопидином у пациентов после ОКС с повышением кардиоспецифических биомаркеров. Совместное применение ривароксабана в дозе 2.5 мг с тикагрелором или клопидогрелем (без АСК) не зарегистрировано.



Исследование EINSTEIN CHOICE и GEMINI ACS 1 вносят весомый вклад в продолжающуюся масштабную программу исследований ривароксабана, которая, как ожидается, к моменту завершения будет включать более 275 000 пациентов, как в клинических исследованиях, так и в реальной клинической практике.



