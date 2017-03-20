Astellas продаст права на 16 лекарственных препаратов Японская фармацевтическая компания Astellas договорилась с LTL Pharma о продаже прав на 16 лекарственных препаратов, патентная защита которых уже истекла. Сумма сделки оценивается в 20,1 млрд йен (181 млн долларов), пишет



По оценкам, валовая выручка от продажи данных ЛС составляет 29 млрд йен. В компании назвали намерение продать часть продуктового портфеля стратегической инициативой, направленной на обеспечение устойчивого развития путем перераспределения внутренних ресурсов.



Осенью прошлого года Astellas



Ключевые слова: Японская фармацевтическая компания Astellas договорилась с LTL Pharma о продаже прав на 16 лекарственных препаратов, патентная защита которых уже истекла. Сумма сделки оценивается в 20,1 млрд йен (181 млн долларов), пишет The Pharma Times По оценкам, валовая выручка от продажи данных ЛС составляет 29 млрд йен. В компании назвали намерение продать часть продуктового портфеля стратегической инициативой, направленной на обеспечение устойчивого развития путем перераспределения внутренних ресурсов.Осенью прошлого года Astellas расширила портфель противоопухолевых препаратов , выкупив акции немецкого разработчика лекарственных средств Ganymed за 1,2 млрд евро. Ganymed занимается разработкой экспериментального противоопухолевого ЛС IMAB362. Результаты клинических исследования II фазы продемонстрировали перспективность IMAB362 в терапии гастроэзофагеального рака. Согласно собранным данным, применение нового препарата продлевает среднюю выживаемость без прогрессирования заболевания до 7,9 месяцев (при стандартном лечении данный показатель составляет 4,8 месяцев).Ключевые слова: Astellas









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Astellas продаст права на 16 лекарственных препаратов Astellas договорилась с LTL Pharma о продаже прав на 16 лекарственных препаратов, патентная защита которых уже истекла. Сумма сделки оценивается в 20,1 млрд йен (181 млн долларов).

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