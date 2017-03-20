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 Главная / Новости медицины и фармации

29.03.2017 17:41

Astellas продаст права на 16 лекарственных препаратов

Японская фармацевтическая компания Astellas договорилась с LTL Pharma о продаже прав на 16 лекарственных препаратов, патентная защита которых уже истекла. Сумма сделки оценивается в 20,1 млрд йен (181 млн долларов), пишет The Pharma Times.

По оценкам, валовая выручка от продажи данных ЛС составляет 29 млрд йен. В компании назвали намерение продать часть продуктового портфеля стратегической инициативой, направленной на обеспечение устойчивого развития путем перераспределения внутренних ресурсов.

Осенью прошлого года Astellas расширила портфель противоопухолевых препаратов, выкупив акции немецкого разработчика лекарственных средств Ganymed за 1,2 млрд евро. Ganymed занимается разработкой экспериментального противоопухолевого ЛС IMAB362. Результаты клинических исследования II фазы продемонстрировали перспективность IMAB362 в терапии гастроэзофагеального рака. Согласно собранным данным, применение нового препарата продлевает среднюю выживаемость без прогрессирования заболевания до 7,9 месяцев (при стандартном лечении данный показатель составляет 4,8 месяцев).

Ключевые слова: Astellas


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