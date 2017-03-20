BIOCAD продолжит поставки препарата для лечения рака крови во Вьетнам

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Главная / Новости медицины и фармации
29.03.2017 17:15
BIOCAD продолжит поставки препарата для лечения рака крови во ВьетнамВ марте биотехнологическая компания BIOCAD во второй раз получила квоту на поставки биоаналога ритуксимаба во Вьетнам. Это значит, что партнеры компании BIOCAD продолжат поставлять больницам препарат российского производства, а пациенты получат доступное лечение во Вьетнаме.
В конце третьего - начале четвертого квартала 2017 года, компания BIOCAD намерена получить постоянную регистрацию препарата. Благодаря этому компания сможет экспортировать препарат в неограниченном количестве из России.
Международная экспансия – одна из стратегических целей BIOCAD, поэтому любой новый рынок для компании – очередная победа. Вьетнам – один из приоритетных рынков, поскольку экономика этой страны сегодня одна из самых быстрорастущих в Юго-Восточной Азии.
Сегодня биоаналог ритуксимаба производства компании BIOCAD уже представлен на международном рынке. В частности, в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Йемене, а также в странах СНГ. До конца 2017 года предполагается вывести препарат на рынки Индии и Шри-Ланки.
Ключевые слова: BIOCAD, экспорт
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