Псориаз повышает риск развития меланомы и рака крови

Пациенты, страдающие псориазом, по результатам исследования ученых из Университета Иллинойс, были отнесены в группу риска по развитию рака кожи и крови. Данные работы опубликованы в апрельском выпуске Journal of the American Academy of Dermatology, пишет MedicalXpress Исследователи обнаружили, что среди пациентов с псориазом риск меланомы и рака крови в 1,53 раза выше, чем в среднем по популяции. При этом не было отмечено никакой разницы в вероятности развития онкологии в группах различной терапии псориаза (топические ЛС, фототерапия, систематическая терапия, биологические препараты).Авторы работы отмечают, что в случае развития злокачественных заболеваний, показатели выживаемости не различаются среди пациентов с псориазом и без него.Ключевые слова: дерматология