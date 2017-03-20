Псориаз повышает риск развития меланомы и рака крови

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Главная / Новости медицины и фармации
29.03.2017 17:11
Псориаз повышает риск развития меланомы и рака кровиПациенты, страдающие псориазом, по результатам исследования ученых из Университета Иллинойс, были отнесены в группу риска по развитию рака кожи и крови. Данные работы опубликованы в апрельском выпуске Journal of the American Academy of Dermatology, пишет MedicalXpress.
Исследователи обнаружили, что среди пациентов с псориазом риск меланомы и рака крови в 1,53 раза выше, чем в среднем по популяции. При этом не было отмечено никакой разницы в вероятности развития онкологии в группах различной терапии псориаза (топические ЛС, фототерапия, систематическая терапия, биологические препараты).
Авторы работы отмечают, что в случае развития злокачественных заболеваний, показатели выживаемости не различаются среди пациентов с псориазом и без него.
Ключевые слова: дерматология, онкология, псориаз
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