Главная / Новости медицины и фармации Хирургов России ожидает знаковое для отечественной медицины событие – Национальный хирургический Конгресс 4-7 апреля 2017 года в Москве, в гостинице «Космос» состоится Национальный хирургический Конгресс-2017. В рамках этого масштабного мероприятия пройдет Юбилейный, ХХ Съезд Общества эндоскопических хирургов России.



Хирурги – одно из самых многочисленных профессиональных сообществ нашей страны, причем в его составе врачи с разными профессиональными интересами. Актуальные проблемы специалистов практически всех профилей, связанных с хирургией, ранее обсуждали на Съездах Российского общества хирургов, раз в 5 лет. В условиях бурного развития медицины в современном мире стало очевидно, что такие встречи огромного хирургического сообщества надо проводить чаще. Поэтому с 2017 года между двумя Съездами будет поводиться Национальный хирургический Конгресс – универсальная площадка для решения не только профессиональных, но и организационных, а также административных проблем хирургической отрасли медицины.



Беспрецедентное событие в Москве станет поводом для встречи более чем 3000 хирургов практически из всех регионов нашей страны. Врачам предстоит 4 дня интенсивной научно-практической работы на пленарных заседаниях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, и конечно, в процессе живого неформального общения.



Хирурги, безусловно, по достоинству оценят уникальную возможность – поработать на симуляционном оборудовании, позволяющем имитировать хирургическое вмешательство в человеческий организм. Особую образовательную ценность представляет видеомарафон – серия фильмов, снятых во время проведения операций, с комментариями оперирующих хирургов. Кроме того, в течение всего Конгресса будут вестись онлайн-трансляции из операционных различных клиник.



Делегаты Конгресса смогут посетить сателлитные симпозиумы. Будет организована секция для медицинских сестер, а также выставка, на которой компании-производители продемонстрируют новейшее оборудование и препараты, созданные для хирургической отрасли.



В рамках мероприятия пройдут согласительные конференции, где врачи обсудят национальные клинические рекомендации по целому ряду нозологий. Их периодический пересмотр необходим для повышения эффективности ежедневной работы российских хирургов и, как следствие – для спасения и улучшения качества жизни миллионов пациентов.



Президент Российского общества хирургов, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ Игорь Иванович Затевахин подчеркивает коммуникативную функцию Конгресса для его делегатов:



«Для нас имеет огромную ценность возможность поделиться опытом с коллегами, узнать, что произошло нового в хирургии за последнее время. Важно понять, каких результатов мы достигли, и стоит ли внедрять в практику те или иные наработки. Обмен опытом – вот в чем суть Конгресса».



Впечатляет состав докладчиков: это более 500 ведущих экспертов России. Спикеры мероприятия – лидеры в своей отрасли медицины, которые уже получили широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом. Среди них выдающиеся специалисты в области хирургии, сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии, гнойной хирургии, комбустиологии, робототехники, бариатрической хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, колопроктологии, ургентной хирургии и других разделов медицины. Без преувеличения все представительство отечественной хирургии соберется весной в Москве. Для врача, избравшего делом своей жизни одну из хирургических специальностей медицины, участие в Конгрессе – это невероятный шанс послушать лекции и лично пообщаться с целой когортой величайших врачей современности!



Президент Российского общества эндоскопических хирургов, Заслуженный врач РФ, профессор Сергей Иванович Емельянов акцентирует внимание коллег значимости Конгресса для профессионального роста:



«Присутствие на нашей хирургической неделе позволит практикующему врачу новым взглядом посмотреть на свою работу, подвести итоги и понять, к чему нужно стремиться и чего необходимо добиться в своей профессии».



Секции кардиоторакальной и сосудистой хирургии Национального хирургического Конгресса пройдут 5,6 и 7 апреля в Институте хирургии им. А.В.Вишневского



Директор Института хирургии им. А.В.Вишневского, главный хирург Минздрава России, академик РАН Амиран Шотаевич Ревишаили:



«Мы рады сообщить коллегам о возобновлении традиции участия специалистов кардиохирургического сообщества в общехирургических форумах. Это тесное сотрудничество под эгидой Российского общества хирургов, направленное на решение как вопросов общей хирургии, так и самых актуальных проблем сердечно-сосудистой хирургии, преследует самую важную цель – улучшение оказания хирургической помощи нашим пациентам».



Национальный хирургический Конгресс предоставляет площадку всем национальным профессиональным сообществам, ассоциированным с РОХ. Более 12 профессиональных общероссийских обществ и объединений приняли активное участие в формировании программы мероприятия.

Мероприятия, проходящие под эгидой Российского общества хирургов, аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования РОХ. Получение баллов фиксируется в личном кабинете врача на сайте РОХ. Национальный хирургический Конгресс не станет исключением, и его участники смогут существенно пополнить свою копилку баллов НМО.



Организаторы Национального хирургического Конгресса – Министерство здравоохранения РФ, Российское общество хирургов, Общество эндоскопических хирургов России, институт хирургии им. Вишневского.



В планах Российского общества хирургов регулярно, 1 раз в 2 года, проводить Национальный хирургический Конгресс, в промежуток между Съездами хирургов России, которые проходят раз в 5 лет.



Более подробная информация на сайте мероприятия: www.nhk.surgeons.ru



Ключевые слова: 4-7 апреля 2017 года в Москве, в гостинице «Космос» состоится Национальный хирургический Конгресс-2017. В рамках этого масштабного мероприятия пройдет Юбилейный, ХХ Съезд Общества эндоскопических хирургов России.Хирурги – одно из самых многочисленных профессиональных сообществ нашей страны, причем в его составе врачи с разными профессиональными интересами. Актуальные проблемы специалистов практически всех профилей, связанных с хирургией, ранее обсуждали на Съездах Российского общества хирургов, раз в 5 лет. В условиях бурного развития медицины в современном мире стало очевидно, что такие встречи огромного хирургического сообщества надо проводить чаще. Поэтому с 2017 года между двумя Съездами будет поводиться Национальный хирургический Конгресс – универсальная площадка для решения не только профессиональных, но и организационных, а также административных проблем хирургической отрасли медицины.Беспрецедентное событие в Москве станет поводом для встречи более чем 3000 хирургов практически из всех регионов нашей страны. Врачам предстоит 4 дня интенсивной научно-практической работы на пленарных заседаниях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, и конечно, в процессе живого неформального общения.Хирурги, безусловно, по достоинству оценят уникальную возможность – поработать на симуляционном оборудовании, позволяющем имитировать хирургическое вмешательство в человеческий организм. Особую образовательную ценность представляет видеомарафон – серия фильмов, снятых во время проведения операций, с комментариями оперирующих хирургов. Кроме того, в течение всего Конгресса будут вестись онлайн-трансляции из операционных различных клиник.Делегаты Конгресса смогут посетить сателлитные симпозиумы. Будет организована секция для медицинских сестер, а также выставка, на которой компании-производители продемонстрируют новейшее оборудование и препараты, созданные для хирургической отрасли.В рамках мероприятия пройдут согласительные конференции, где врачи обсудят национальные клинические рекомендации по целому ряду нозологий. Их периодический пересмотр необходим для повышения эффективности ежедневной работы российских хирургов и, как следствие – для спасения и улучшения качества жизни миллионов пациентов., Заслуженный деятель науки РФподчеркивает коммуникативную функцию Конгресса для его делегатов:Впечатляет состав докладчиков: это более 500 ведущих экспертов России. Спикеры мероприятия – лидеры в своей отрасли медицины, которые уже получили широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом. Среди них выдающиеся специалисты в области хирургии, сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии, гнойной хирургии, комбустиологии, робототехники, бариатрической хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, колопроктологии, ургентной хирургии и других разделов медицины. Без преувеличения все представительство отечественной хирургии соберется весной в Москве. Для врача, избравшего делом своей жизни одну из хирургических специальностей медицины, участие в Конгрессе – это невероятный шанс послушать лекции и лично пообщаться с целой когортой величайших врачей современности!акцентирует внимание коллег значимости Конгресса для профессионального роста:Секции кардиоторакальной и сосудистой хирургии Национального хирургического Конгресса пройдут 5,6 и 7 апреля в Институте хирургии им. А.В.ВишневскогоНациональный хирургический Конгресс предоставляет площадку всем национальным профессиональным сообществам, ассоциированным с РОХ. Более 12 профессиональных общероссийских обществ и объединений приняли активное участие в формировании программы мероприятия.Мероприятия, проходящие под эгидой Российского общества хирургов, аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования РОХ. Получение баллов фиксируется в личном кабинете врача на сайте РОХ. Национальный хирургический Конгресс не станет исключением, и его участники смогут существенно пополнить свою копилку баллов НМО.Организаторы Национального хирургического Конгресса – Министерство здравоохранения РФ, Российское общество хирургов, Общество эндоскопических хирургов России, институт хирургии им. Вишневского.В планах Российского общества хирургов регулярно, 1 раз в 2 года, проводить Национальный хирургический Конгресс, в промежуток между Съездами хирургов России, которые проходят раз в 5 лет.Ключевые слова: анонс



Последние новости

Совет по этике в области биомедицины будет организован Минздравом Основными задачами совета по этике будет проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинических исследований биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности поведения такового. Roche зарегистрировала в США новое средство для лечения рассеянного склероза Окрелизумаб является моноклональным антителом, специфичным к CD20 позитивным В-клеткам иммунной системы. По прогнозам аналитиков, ежегодные продажи препарата к 2021 году превысят 3 млрд долларов. ВОЗ предупредила о вспышке кори в Европейском регионе Наиболее неблагоприятная ситуация по кори регистрируется во Франции, Германии, Италии, Румынии, Польше, Швейцарии и на Украине. На эти страны приходится 474 случая инфицирования из 559-и, зарегистрированных в январе 2017 года. Минздрав ожидает положительную реакцию на новый порядок диспансеризации Минздрав предлагает с 1 января 2018 г. убрать из диспансеризации общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости и таза. FDA одобрила инъекционный препарат против атопического дерматита Дупилумаб разработки Regeneron и Sanofi был признан американскими регуляторами эффективным и безопасным методом лечения атопического дерматита среди пациентов, не ответивших на стандартную терапию топическими препаратами.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.