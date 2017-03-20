Совет по этике в области биомедицины будет организован Минздравом

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Главная / Новости медицины и фармации
29.03.2017 16:24
Совет по этике в области биомедицины будет организован МинздравомМинистерство здравоохранения РФ намерено организовать Совет по этике в области биомедицины, основными задачами которого будет проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинических исследований биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности поведения такового. Об этом говорится на сайте Минздрава.
Состав Совета по этике будет сформирован из представителей медицинских, научных организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также представителей общественных организаций и средств массовой информации.
Разработанные Минздравом России нормативные правовые акты определяют требования к квалификации и опыту работы экспертов, входящих в состав Совета, а также порядок организации и проведения этической экспертизы.
Ключевые слова: Минздрав, этика, биомедицина
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