Совет по этике в области биомедицины будет организован Минздравом Министерство здравоохранения РФ намерено организовать Совет по этике в области биомедицины, основными задачами которого будет проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинических исследований биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности поведения такового. Об этом говорится



Состав Совета по этике будет сформирован из представителей медицинских, научных организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также представителей общественных организаций и средств массовой информации.



Разработанные Минздравом России нормативные правовые акты определяют требования к квалификации и опыту работы экспертов, входящих в состав Совета, а также порядок организации и проведения этической экспертизы.



Ключевые слова: этика, биомедицина Министерство здравоохранения РФ намерено организовать Совет по этике в области биомедицины, основными задачами которого будет проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинических исследований биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности поведения такового. Об этом говорится на сайте Минздрава Состав Совета по этике будет сформирован из представителей медицинских, научных организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также представителей общественных организаций и средств массовой информации.Разработанные Минздравом России нормативные правовые акты определяют требования к квалификации и опыту работы экспертов, входящих в состав Совета, а также порядок организации и проведения этической экспертизы.Ключевые слова: Минздрав









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Совет по этике в области биомедицины будет организован Минздравом Основными задачами совета по этике будет проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинических исследований биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности поведения такового.

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